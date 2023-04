A simbologia das coroas de flores é muito popular como forma de prestar as últimas homenagens aos entes queridos falecidos e expressar condolências pela perda de um ente querido. Embora muito comum em muitos países e culturas ao redor do mundo, muito pouco se sabe sobre como essa tradição surgiu e o que as flores significam quando você cobre alguém.

De um modo geral, as civilizações antigas consideravam a coroa de flores um símbolo místico, e o círculo ao redor da planta há muito é considerado o ciclo da vida eterna.

A existência do círculo que forma a coroa e a guirlanda também remete à vida eterna e infinita, pois não tem começo nem fim. Assim, a tradição da coroa de flores passou a representar a onipresença de Deus na fé cristã.

Cada flor da coroa também tem seu significado, e cada uma merece atenção na hora de escolher sua homenagem e condolências. São elas:

Margarida: são como declarações de amor, associadas a boas lembranças;

Perpétua:

Rosas: um símbolo universal de amor e branco, ambos estão associados à inocência. Já o vermelho simboliza o amor profundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Perpétuas: as roxas transmitem a mensagem de “para sempre” nos momentos mais tristes,

Crisântemos: representa a luz da esperança e vem associada à compreensão dos limites da vida;

Escolha as flores que melhor expressam seus sentimentos. Se você era próximo do falecido, personalize sua homenagem para expressar suas sinceras condolências e inclua palavras relacionadas aos hobbies do falecido, como uma peça musical.

Certifique-se de escolher um arranjo que simbolize o quanto você ama essa pessoa, bem como uma mensagem comovente.