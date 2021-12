A gravata mortal

Ainda de acordo com o morador, o homem tentou fugir, mas os dois começaram a brigar no quintal. O gesseiro disse que levou uma paulada no rosto e deu uma “gravata” no invasor, que morreu

Na madrugada desta segunda-feira (6), um morador matou um homem que tentou invadir a casa dele, em Cariacica, na Grande Vitória (ES). O homem de 40 anos estava em casa junto com a esposa e três crianças. Ele disse que o invasor forçou primeiro uma janela da casa e, depois, a porta. Com o movimento na janela e na porta, o gesseiro acordou. Ainda de acordo com o morador, o homem tentou fugir, mas os dois começaram a brigar no quintal. O gesseiro disse que levou uma paulada no rosto e deu uma “gravata” no invasor, que morreu. O morador contou que não tinha a intenção de matar o homem, queria apenas parar com a agressão. O dono da casa foi encaminhado para a delegacia para prestar explicações.