7 Sites úteis que você talvez não conheça

No texto, você confere alguns sites úteis que talvez não conheça e que podem ser uma verdadeira “mão na roda” para seu cotidiano!

Se você está aqui há muito tempo, provavelmente já se pegou navegando pela internet, perdido entre as milhares de opções de sites existentes por aí. Contudo, mesmo diante da sua imensidão, é possível encontrar sites úteis que irão mudar a sua vida.

Esses sites são verdadeiros tesouros escondidos e podem facilitar bastante a sua vida, seja para mais comodidade ou até mesmo melhorar a produtividade no desempenho das tarefas cotidianas.

Enfim, independente de qual seja o seu objetivo, separamos alguns sites úteis que você talvez não conheça. Portanto, iremos facilitar a sua vida e apresentar algumas ótimas sugestões. Sendo assim, prepare a sua xícara de café e venha conosco explorar esses ótimos sites.

1- ZapSplat – O Paraíso dos Sons Gratuitos

Iniciamos a nossa lista com os sites úteis que talvez você não conheça falando sobre uma ferramenta extremamente importante, principalmente para os criadores de conteúdo online, que é o ZapSplat.

ZalSplat é um site que disponibiliza diversas opções de sonhos para serem utilizados como trilha sonora em vídeos e outras produções. Além disso, ele também conta com efeitos sonoros de qualidade.

O melhor de tudo isso é que esse baú do tesouro disponibiliza todos os arquivos de forma totalmente gratuita. Então, você pode encontrar desde o som da chuva até as explosões cinematográficas. Portanto, é um recurso indispensável para os criadores de conteúdo.

2- Calm – Para uma Mente Mais Tranquila

Com a correria comum da vida, é normal finalizar o dia extremamente cansado e exausto da rotina desgastante. Assim, a mente precisa de um pouco mais de tempo para relaxar e recarregar as energias.

Todavia, um site que pode se tornar um grande aliado para relaxar a mente é o Calm. Ele disponibiliza aos usuários uma grande variedade de meditações guiadas, histórias para dormir e sons da natureza que irão acalmar até mesmo a mente mais inquieta.

Sendo assim, se você está sofrendo com a inquietação e precisa de serenidade, o Calm é um verdadeiro oásis virtual. Portanto, aproveite todos os seus recursos extremamente importantes, principalmente nos dias atuais.

3- A Soft Murmur – Customize Seu Ambiente Sonoro

Quem sofre com insônia sabe da importância de criar o ambiente sonoro perfeito para cair no sono. Todavia, a maioria das pessoas não sabe como fazer isso e nem tampouco os benefícios que o ambiente sonoro adequado pode proporcionar para a sua vida.

Dessa forma, se você quer ter uma boa noite de sono e acordar com as energias recarregadas para enfrentar os desafios do dia a dia, nada melhor do que testar o site A Soft Mumur. Pois, ele ajuda a criar o ambiente sonoro ideal para melhorar a rotina de sono.

O site A Soft Mumur oferece sonhos de trovões, chuva, pássaros e até mesmo barulho de cafeteria. Assim sendo, é uma ótima forma de relaxar a mente e fazer com que você pegue no sono com mais facilidade. Vale a pena testá-lo!

4- Geoguessr – Uma Viagem Virtual pelo Mundo

O site Geoguessr é uma ótima ferramenta para você que quer viajar sem sair de casa. Isso porque sabemos que nem sempre é possível fazer aquela viagem tão sonhada, seja por causa do preço alto ou até mesmo pela falta de disponibilidade de tempo.

Sendo assim, independente de qual seja o motivo, você pode viajar para qualquer lugar do mundo através da tela do seu computador ou celular utilizando o site Geoguessr. Ele funciona como um jogo, onde você é colocado em um lugar aleatório do Google Maps.

O objetivo desse jogo é fazer com que você adivinhe o lugar que está. Portanto, é uma forma divertida de explorar novos lugares e ao mesmo tempo testar os conhecimentos geográficos.

5- A Good Movie to Watch – Recomendações de Filmes Desconhecidos

Se você sofre para encontrar um bom filme e escolher entre as milhares de opções disponíveis, saiba que o site A Good Movie To Watch pode ajudá-lo a resolver esse problema de uma vez por todas.

Isso porque ele recomenda filmes com base no seu histórico, interações e gostos. Além disso, o site também recomenda filmes menos populares, mas que são incrivelmente bons.

Então, se você quer assistir outra coisa, vale a pena conferir tudo que o A Good Movie to Watch oferece.

6- Mathway – resolva qualquer problema matemático

O Mathway é um site que permite solucionar qualquer tipo de problema matemático, seja equações químicas complexas até matemática básica. Logo, é ideal para estudantes.

Porém, o site deve ser utilizado apenas para fins de estudo. Isso porque alguns alunos costumam utilizá-lo para colar nas provas e deixa de aprender o conteúdo proposto pelo professor.

7- Meu Redator – contador de palavras

O site Meu Redator é uma ótima ferramenta para quem trabalha escrevendo conteúdos na internet. Além de ser um contador de palavras, ele também oferece diversas informações sobre o texto que você está produzindo.

Portanto, você tem acesso a informações como quantidade de palavras, letras, espaços, caracteres com espaço, linhas, números, símbolos e muito mais. Assim, se você quer melhorar a qualidade dos seus conteúdos, vale a pena conhecê-lo.

Conclusão

A internet está cheia de surpresas, e esses sites úteis que talvez você não conheça são apenas o começo. Pois, às vezes, os melhores recursos estão fora do radar, mas agora que você os descobriu, pode aproveitá-los para tornar sua vida mais fácil, divertida e produtiva.

Então, mergulhe nesses sites, explore suas funcionalidades e aproveite o que a web tem a oferecer além dos lugares comuns. E lembre-se, sempre há mais para descobrir na vastidão da internet. Até a próxima aventura online!