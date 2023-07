6 fatos que você precisa saber antes de abrir uma clínica médica

Vários profissionais da área da saúde, ao se formarem, optam por abrir seu próprio negócio, visando todas as vantagens de ser empreendedor, como conseguir cuidar mais de perto de seus pacientes, dando-lhes mais atenção, maior flexibilidade de horários e de sua rotina e uma maior remuneração.

Contudo existem inúmeras coisas a serem avaliadas antes de se abrir uma clínica ou consultório médico, não é somente ter a ideia e colocá-la em prática que fará com que tenha sucesso. Deve-se ter um planejamento, uma verba, um local, uma equipe, pensamento positivo e vários outros aspectos pensados com antecedência.

Continue lendo para entender quais os primeiros passos para ser dono de sua própria clínica e o que você precisa saber antes de abrí-la.

1- É necessário planejamento e organização

Antes de qualquer coisa para colocar sua ação empreendedora em prática, é necessário um planejamento, que deve conter coisas como a definição de qual será a área de atuação e o público alvo, o que sua clínica oferecerá de serviços, o custo inicial que terá (aluguel, obras, equipamentos, contratações, marketing, etc.), possíveis locais para a instalação da clínica e a avaliação de concorrentes.

Ter metas e objetivos reais dentro do seu planejamento torna tudo mais organizado. Separá-lo por etapas também é algo que pode ajudar, fazendo assim com que sua clínica, mesmo depois de aberta, continue se inovando e crescendo, trazendo mais pacientes e mais lucro. Mas antes de determinar quais serão as fases do seu projeto, defina sua especialidade.

Para ter um planejamento claro você pode utilizar de um plano de negócios, que apesar de parecer complexo no início, com certeza trará um benefício e uma organização enorme ao projeto.

2- A importância do local

Muitas pessoas, na hora de abrir seu negócio, seja ele uma loja, uma padaria, academia, clínica ou farmácia, não levam em consideração a localização do estabelecimento, e sim apenas o espaço físico.

O bairro, a quadra ou até mesmo a rua podem influenciar diretamente nos resultados da sua clínica, então avalie muito bem as opções antes de fechar contrato com algum terreno ou prédio comercial.

Uma das principais coisas que você deve pautar sua decisão é seu público alvo, pois apesar de o ambiente do consultório ter sim sua importância, de nada isso irá adiantar se sua clínica estiver localizada, por exemplo, num bairro onde as pessoas não procuram esse tipo de especialidade ou serviço.

Planeje bem o que você irá oferecer e para quem, desse modo você poderá escolher a melhor localização que se encaixa nos padrões do público que deseja ter como pacientes.

3- Não menospreze a administração

Além de montar sua própria clínica, algo imprescindível para que ela continue funcionando é uma boa gestão. Para isso, conhecimentos de administração são muito importantes, pois as escolhas administrativas são responsáveis pelo bom andamento da clínica, como em quais momentos que se deve investir, onde investir e quanto.

É normal pensar que a administração é apenas um detalhe técnico, quando na verdade é a chave para o sucesso da clínica, em todos os aspectos. Administrar de forma eficiente o financeiro, a logística da clínica e os investimentos é o que garante seu crescimento.

4- A seleção da equipe é mais importante do que imagina

Um dos fatores que vão refletir diretamente na imagem da clínica é o tipo de atendimento lá disponibilizado. Um atendimento humanizado e empático com certeza vai atrair cada vez mais pacientes, e isso depende da qualificação da sua equipe.

Antes da contratação, defina qual será o horário de funcionamento, seu orçamento para os salários e se há algum serviço que vale a pena ser terceirizado. Depois disso, entreviste os profissionais e contrate aqueles que se mostrarem proativos, humanizados e possuírem habilidades sociais e técnicas.

Então chegou a hora de investir na sua equipe: treinamentos, cursos, dinâmicas em grupo e palestras para capacitar ainda mais os profissionais escolhidos, e não somente para a equipe médica. Você pode contratar, por exemplo, um treinamento para recepcionistas de clínicas, já que a recepção é o primeiro lugar que o paciente entra em contato dentro do consultório.

Há também os serviços terceirizados, que são aqueles onde uma empresa é contratada para fornecê-los. Por exemplo os serviços de limpeza e segurança, assim você não precisa contratar individualmente a equipe de limpeza e fornecer uniformes, já que a empresa contratada os fornecerá.

5- Saiba a importância da legislação

Não podemos esquecer que, para se abrir uma clínica, não basta somente ter a verba e o local, é necessário realizar um processo burocrático para que a clínica tenha sua licença em ordem e para que não se cometa nenhuma infração.

Dentro desse processo você precisará do alvará de funcionamento, registro na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), licença de funcionamento sanitária, certificado de conformidade do corpo de bombeiros e o cadastro da clínica no departamento de limpeza urbana do município. Esses documentos podem variar de cidade para cidade e de estado para estado, então sempre verifique na prefeitura e com um advogado qual a documentação necessária para que seu negócio esteja sempre de acordo com as especificações estabelecidas por eles.

6- Pesquisas de mercado são uma ótima ideia

Na hora de montar o projeto de sua clínica e definir aquelas características principais, como especialidade e público alvo, algo que sem dúvidas irá te ajudar e te guiar nessas decisões é a pesquisa de mercado.

Você pode optar por pesquisar a concorrência nas proximidades da localização que tem em mente, como a quantidade de clínicas e quais tratamentos cada uma delas oferece, juntamente de seus valores. Desse modo, quando for planejar a sua clínica, pode ter um diferencial e ainda acabar não fugindo muito dos custos que aquela região está acostumada.

Ao realizar essa pesquisa você consegue uma série de informações importantes, mas outra opção seria também realizar a pesquisa diretamente com a população e conseguir outros tipos de informações, como a necessidade médica do público que deseja atender, quais tratamentos mais são realizados, qual a frequência que esse público consulta um médico e ainda os serviços mais procurados, assim você se adequa ainda mais aquele mercado, e consegue um melhor resultado no seu projeto.

Porém, ainda há outro tipo de pesquisa, mas esta só terá resultado depois de aberta a clínica, que é a pesquisa de satisfação do paciente. Ouvir diretamente deles o que pode ser melhorado na clínica é uma vantagem muito grande e deve ser aproveitada já que pode ser feita de maneira rápida, por exemplo através de panfletos ou ainda pelo e-mail do paciente. E nesse último caso ainda pode ser oferecido um suporte ao cliente, para que tudo ocorra de maneira tranquila e o paciente se sinta confortável para dar sua real opinião.