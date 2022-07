5 dicas para usar camiseta feminina para trabalhar

Com uma moda cada vez mais democrática e modelos de trabalho bastante diversos, fica difícil falar em look de trabalho. Afinal, há ambientes mais casuais e outros mais formais. E ainda o home office, que veio para ficar e flexibilizou ainda mais o visual das pessoas. Mas nada de ficar de pijama! Quem busca criar uma produção moderna, jovem e cheia de estilo pode escolher uma camiseta feminina para compor o visual de trabalho.

Porém, é importante se atentar a alguns detalhes antes de incorporar de vez a peça ao seu guarda-roupa profissional. Confira a seguir algumas dicas:

Combine com alfaiataria

Criar um look com camiseta e a parte de baixo mais “certinha” é uma boa pedida para quem quer manter um visual jovem e ao mesmo tempo elegante. Aposte em saias lápis ou midi, colocando a camiseta por dentro. Ou então uma calça de alfaiataria que pode tanto seguir os tons tradicionais de preto, bege ou nude, ou então se aventurar nas versões mais coloridas, que incluem pink, vermelho, azul bic e outras cores que estão fazendo sucesso entre as influenciadoras.

Aposte em tons complementares

Hoje em dia é possível encontrar camisetas em uma infinidade de cores, das mais tradicionais e pastéis, até tons de neon. Porém, na hora de levar a peça para o visual de trabalho, a dica é utilizar as mais clássicas, com tons que combinem facilmente com outras peças. Os looks monocromáticos também estão bastante em alta e são uma boa opção para combinar sua t-shirt com uma calça jeans ou de alfaiataria.

Cuidado com as estampas

Há também um universo enorme de estampas de camisetas, desde as mais simples, com apenas uma frase, até aquelas com desenho e ilustrações. E os temas também são os mais variados, de ícones da cultura pop a bandas e temáticas divertidas. Porém, na hora de escolher a camiseta para o trabalho é importante se atentar para que a estampa não cause nenhum desconforto ou vá contra alguma regra da empresa.

Combine com um blazer ou terno

As produções hi-lo, que combina peças clássicas com outras mais despojadas, estão em alta já há um tempo. E as camisetas são um excelente item para compor um look de trabalho moderno nesta tendência.

Para isso, vale incluir blazers no seu guarda-roupa. A dica é investir tanto nas versões clássicas ajustadas em preto, quanto nas coloridas mais compridas e amplas. Os ternos também são uma boa opção para levantar a produção com camiseta.

Não se esqueça dos sapatos!

A escolha dos sapatos tem grande importância na hora de combinar as camisetas com o look de trabalho. Quem trabalha em ambiente casual e faz a opção por um visual jovem e despojado, por combinar as camisetas com um blazer e tênis branco, por exemplo. Já quem não dispensa um salto, pode muito bem criar uma produção hi-lo com scarpin e jeans escuro.