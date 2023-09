5 dicas para ganhar na loteria! + E-book grátis

Quem não sonha em encontrar dicas para ganhar na loteria? Dicas que realmente funcionam? Levar para casa um prêmio milionário é o sonho de qualquer pessoa.

Por isso, separamos para você as melhores dicas para ganhar na loteria e ficar milionário. Para isso, consultamos o Mega Loterias, site especialista no assunto que criou um e-book 100% gratuito com as melhores estratégias!

Ficou curioso e quer saber mais? Então fique neste conteúdo e leia até o final. Confira!

5 Estratégias para ganhar na loteria

Quer ganhar na loteria? Então jogue com estratégia. Quem aposta com assertividade tem muito mais eficiência em levar prêmios para casa do que aqueles que jogam com intuição.

Aposte em bolões

Apostar em bolões pode te ajudar a levar o prêmio das loterias. Além de mais em conta, eles são elaborados com mais dezenas, o que aumenta as suas chances de ganhar.

No Mega Loterias você encontra bolões criados por especialistas que visam aumentar as suas oportunidades de ganhos. Diversos apostadores são contemplados todas as semanas.

Jogue mais números

Quanto mais números você jogar, mais chances de ganhar. Embora existam cálculos que evidenciam isso, somente com a lógica você pode chegar a essa conclusão.

Na Lotofácil, por exemplo, o volante tem 25 números, você pode jogar de 15 a 20, as chances de acerto com 20 dezenas em um universo de 25 são bem maiores do que se jogar 15, não concorda? Invista e aposte mais dezenas.

Faça fechamentos

Quanto mais números você jogar, maiores as chances de criar jogos com repetições numéricas. Essas combinações repetidas não te ajudam em nada na hora de faturar os prêmios.

Por isso, faça fechamentos: selecione o número de variantes possíveis e elimine as repetições numéricas, entregando assim jogos com combinações únicas.

No Mega Loterias, ao jogar mais dezenas para além do mínimo, você pode usar as estratégias de fechamento no próprio site. Assim, quebra menos a cabeça e aposta com mais confiança.

Fique atento às estatísticas

Dados estatísticos são uma mão na roda quando falamos em dicas para ganhar na loteria. Isso porque reúnem informações úteis para montar boas estratégias.

Assim, você encontra dados como: dezenas mais sorteadas, números que saem menos e muito mais. Aproveite!

Encontre cálculos matemáticos

No e-book do Mega Loterias você encontra cálculos matemáticos para conseguir elaborar as melhores estratégias de jogo. Assim, apostando nas dezenas certas.

Acesse o site e baixe o e-book gratuitamente para conferir as estratégias matemáticas que realmente funcionam.

Loterias mais fáceis de ganhar

Algumas loterias são mais fáceis de ganhar do que outras. Isso acontece considerando o número de dezenas no volante, a quantidade de acertos necessária e variantes possíveis.

Dessa forma, considerando as probabilidades, veja quais as chances de ganhar em cada uma das loterias:

Loterias da Caixa Jogo simples Probabilidades Mega Sena 6 dezenas 1 para 50.063.860 Lotofácil 15 dezenas 1 para 3.268.760 Quina 5 dezenas 1 para 24.040.016 Dupla Sena 6 dezenas 1 para 15.890.700 Lotomania 20 dezenas 1 para 11.372.653 Loteca 14 jogos 1 para 2.391.485 Dia de Sorte 7 dezenas 1 para 262.957 Super Sete 7 dezenas 1 para 10.000.000,0 Mais Milionária 6 dezenas + 2 trevos 1 para 238.360.500 Loteria Federal Números de série 1 para 100.000

As mais fáceis de ganhar são: Dia de Sorte, Lotofácil e Loteria Federal.

E-book completo e gratuito com estratégias para jogar na Loteria

Quer conferir as melhores dicas para ganhar na loteria e estratégias matemáticas para jogar de forma assertiva? Confira o e-book gratuito do Mega Loterias.

Nele, você encontra cases de sucesso, dados matemáticos, estatísticos e dicas de jogo. Assim, fica bem mais fácil montar uma estratégia que realmente funcione.

Aproveite para jogar online pelo Mega Loterias e concorra a prêmios incríveis todos os dias. Está esperando o quê? Aproveite!