43 pessoas denunciam “agulhadas” durante o carnaval

43 pessoas denunciaram terem sido vítimas das “agulhadas” durante o carnaval. Os dados são da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e foram divulgados nesta terça-feira (25), mulheres inicialmente representavam maior parcela das vítimas. Casos aconteceram em Recife-PE e Olinda-PE

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância à Saúde, até o domingo (23) ao menos 23 pessoas foram furadas por agulhas em festas de carnaval no Recife e Olinda. Dos 23 casos, 15 são do sexo feminino e oito do sexo masculino.

As vítimas foram orientadas a realizar o monitoramento de possíveis infecções e irem ao hospital. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que os índices de transmissão por meio de picadas com agulhas infectadas são considerados baixos, em média 0,3% para HIV.