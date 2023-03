4 estratégias de marketing para consultórios médicos

Uma agência de marketing digital médico, sabe da importância de realizar uma estratégia de marketing médico para a prática, pois vivencia isso todos os dias com seus clientes.

Por isso, este artigo irá sintetizar todo conhecimento e experiência para ajudar você a criar sua própria estratégia de marketing para o escritório.

Independentemente de você se promover como médico independente, clínica ou hospital, aqui você encontrará benefícios imensuráveis ​​que poderá colocar em prática ainda nesta tarde.

Esperamos que este conteúdo agregue valor ao seu consultório particular.

O que é estratégia de marketing para consultório médico?

Uma estratégia de marketing para consultório médico é usar o marketing médico de maneira profissional e eficaz, de acordo com sua especialidade, objetivos de negócios e, principalmente, a maneira como os pacientes procuram seus serviços médicos.

Algumas áreas que convergem em uma estratégia de marketing médico são as seguintes:

· Campanhas de Google Ads para médicos, clínicas e hospitais

· Posicionamento local com página web do escritório

· Presença no Google My Business e Google Maps

· Registro em diretórios médicos como Doctoralia, Topdoctors ou Doctors Any Time.

· Criação de conteúdo educacional para pacientes

· Recomendações boca a boca

· Experiência do paciente antes, durante e depois da sua visita

· Comentários para posicionar sua oferta médica

Naturalmente, essas ações juntas buscam o resultado mais desejado, que é atrair pacientes ao consultório.

O desafio é como aproveitar todos esses eixos de marketing e usá-los sob o mesmo teto.

Mas não se preocupe porque, justamente, este post tem o objetivo de mostrar como conseguir isso.

4 estratégias de marketing eficazes para o seu consultório médico

Algo que impede os médicos de aproveitar os benefícios do marketing de saúde é replicar ideias ou táticas que funcionaram em anos anteriores.

Hoje as coisas evoluíram completamente, e o mesmo deve acontecer na forma como você busca aumentar o número de encontros.

Em resumo, as 4 estratégias de marketing para escritórios que queremos propor para este ano são as seguintes:

· Inclua a teleconsulta no seu consultório particular

· Use mensagens instantâneas como o WhatsApp

· Crie campanhas publicitárias para promover sua prática

· Beneficie-se de um site para os médicos se posicionarem localmente

A seguir, detalharemos cada um deles:

1) Inclua o serviço de teleconsulta na sua oferta médica

Foi no ano de 2020 que o mundo deixou de ser aquele que conhecíamos.

O vírus SARS-CoV trouxe consigo muitas mudanças e, dentro delas, a teleconsulta (ou consulta médica à distância) foi uma ferramenta que teve um papel muito importante para médicos, clínicas e hospitais.

Por isso, e agora que vivemos a nova realidade, a teleconsulta deve estar presente na sua estratégia de marketing médico para consultório, já que pode aproveitá-la de várias formas:

· Orientação sobre os estudos necessários para o usuário acessar a cirurgia que necessita.

· Acompanhamento de pacientes que seguem um tratamento.

· Orientação sobre os estudos necessários para aproveitar ao máximo a primeira consulta (ideal para pacientes que precisam percorrer longas distâncias)

· Primeiras consultas para tirar dúvidas sobre os tratamentos ou cirurgias que você oferece.

Porém, de forma contraditória, já que existem tantas alternativas disponíveis, torna-se um verdadeiro desafio escolher as opções certas, por isso, oferecemos a seguir uma ajudinha nesse sentido:

Limitações e desvantagens da consulta remota

Claro que existem muitas limitações para a consulta remota em relação às especialidades onde o exame físico é essencial, como oncologia cirúrgica, ortopedia e traumatologia, ou talvez cirurgia geral.

No entanto, trata-se de aproveitar esse serviço – desde que seja possível – para ficar perto de seu paciente e orientá-lo a tomar a melhor decisão para sua saúde.

Poderíamos concluir que, além de ver este serviço como uma consulta, seria uma orientação médica profissional.

2) Comunicação instantânea com WhatsApp e Facebook Messenger

A comunicação instantânea não é mais opcional.

Todo usuário digital tem uma grande expectativa de receber uma resposta rápida.

Neste sentido, as três ferramentas que lhe vamos explicar a seguir constituem a base essencial de qualquer estratégia de marketing médico que procure tirar partido do efeito imediato da comunicação:

· whatsapp para negócios

Em pesquisa realizada em 2018*, constatou-se que 85,5% dos pacientes acompanham suas consultas médicas pelo WhatsApp.

E parece que isso não é segredo porque é muito provável que hoje você tenha uma linha direta disponível para seus pacientes.

Até hoje, este é o canal por excelência na hora de manter uma comunicação direta com pacientes e interessados ​​em seus serviços médicos.

WhatsApp para negócios x WhatsApp pessoal

Se você usar o aplicativo WhatsApp For Business para o seu escritório, em vez da versão pessoal, estará aproveitando um arsenal de ferramentas que o ajudarão a se comunicar melhor com os usuários que escrevem para você.

Além do anterior, pode enriquecer a informação que fornece no seu perfil, acrescentando os seguintes dados e utilizando estas ferramentas:

· Horários de atenção

· Correio eletrônico

· lista de serviços

· Localização precisa no mapa

· Site web

· responde rapidamente

· mensagens automáticas

No momento em que escrevo este post, o aplicativo está disponível para Android e iOS.

Também é possível criar bots, usando o WhatsApp For Business, mas esse assunto é muito amplo e, até certo ponto, um pouco complexo, por isso vamos abordá-lo em outro espaço.

Facebook Messenger no Meta Business Suite

O Facebook Messenger, incluindo seu uso no Instagram, se posicionou como mais um dos canais essenciais para a comunicação entre usuários e escritórios.

Além de pensar neste canal como um meio de atrair pacientes, é um espaço que pode ser utilizado para dar um atendimento personalizado a usuários que ainda não o conhecem, principalmente quando lhe escrevem pela primeira vez.

Existem várias formas de aproveitar esse incrível recurso, e vamos detalhar cada uma delas a seguir:

Respostas salvas

Em sua caixa de entrada, você encontrará as respostas salvas, que o ajudarão a ser mais eficiente ao responder as mensagens.

Os usuários geralmente podem fazer as mesmas perguntas várias vezes, para que você possa estruturar uma resposta muito abrangente e salvá-la para usá-la novamente mais tarde.

Algumas das perguntas mais comuns podem ser as seguintes:

· Localização do escritório

· Horários de atenção

· Custo da primeira consulta de avaliação

· Calendário de compromissos

· Seguro médico

Respostas automáticas

Agora, você também pode usar respostas automáticas em sua caixa de entrada.

No entanto, na sua estratégia de marketing médico, o atendimento personalizado é fundamental para o seu sucesso, por isso sugerimos que crie e configure apenas aqueles que achar convenientes.

Às vezes, como usuário que procura um serviço médico, é muito desagradável receber respostas inconsistentes, automáticas e inúteis, principalmente quando você precisa de uma resposta fácil e rápida.

Portanto, é melhor configurar as respostas automáticas essenciais mínimas:

· Mensagem de saudação para uma pessoa que envia uma mensagem pela primeira vez

· Resposta quando uma pessoa envia uma mensagem para você em um dia não útil.

Automações

E por fim, dentro das opções do Facebook Messenger, estão as automações.

Como você deve ter notado, quando você deseja enviar uma mensagem para o perfil de uma empresa, aparecem vários botões que executam uma resposta automática.

É exatamente disso que tratam as automações.

São ferramentas muito valiosas na comunicação da sua estratégia de marketing médico e deve, na medida do possível, aproveitá-las para fixar as perguntas e respostas mais importantes para os utilizadores que o procuram.

Chat ao vivo para sites

Por sua vez, chats ao vivo no site do consultório médico é uma opção, curiosamente, não tão utilizada.

Seu paciente tem uma expectativa de resposta muito alta e se você não responder suas perguntas em tempo real, estará deixando uma boa oportunidade para confirmar uma consulta.

Este tipo de comunicação instantânea, aliada a uma tática de inteligência artificial e bots, pode ajudá-lo a enviar informação sobre a sua oferta médica 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem necessidade de o fazer manualmente.

3) Campanhas publicitárias para o consultório médico

As campanhas publicitárias para o seu consultório são outro elemento que não pode faltar na sua estratégia de marketing médico.

Mas a forma como você pode anunciar na internet quando se trata de promover um consultório médico, uma clínica ou um hospital ainda é mal compreendida.

Portanto, dependendo do seu orçamento e objetivos, você pode começar com duas campanhas publicitárias, cada uma com propósitos diferentes:

· Google Ads, focado em atrair pacientes para o consultório.

· Anúncios do Facebook, cujo objetivo será torná-lo conhecido (brand awareness).

Agora, vamos explicar em que consiste cada um deles.

Anuncie no Google Ads para atrair pacientes pela primeira vez

Se existe uma forma de atrair pacientes para o consultório, é por meio do Google Ads.

Existem muitos fatores que tornam esta plataforma a mais eficaz para médicos, clínicas e hospitais.

A seguir, contaremos o bom e o ruim dessa alternativa:

Vantagens do Google Ads

Conforme explicado pelo Google em seu site oficial, os benefícios de anunciar na Internet com o Google Ads residem em vários benefícios:

· Você vai direcionar os anúncios para as pessoas certas, ou seja, para os usuários que precisam do seu atendimento médico naquele momento.

· Você controlará efetivamente o investimento que fizer em suas campanhas.

· Dispõe de relatórios transparentes, com os quais pode medir o sucesso da sua estratégia.

· Você terá várias ferramentas que o ajudarão a gerenciar suas campanhas publicitárias.

· Os usuários que pesquisam no Google têm uma intenção muito alta de agendar uma consulta, isso se compararmos com a média de interações das redes sociais.

· O Google Ads possui um data center que permite tomar decisões acertadas em relação a investimentos e expectativas de resultados.

· A execução de campanhas no Google tem uma porcentagem muito maior de retorno sobre o investimento.

Desvantagens do Google Ads

Para tirar o máximo proveito do Google Ads, você deve treinar-se para o uso profissional desta ferramenta ou colaborar com uma agência de marketing médico com experiência neste tipo de publicidade.

Você precisa de um site para o escritório aproveitar melhor a campanha. Embora um site possa ser substituído por outras alternativas, os resultados mais destacados são obtidos com esse ativo digital.

O investimento necessário para o Google Ads é maior se compararmos com o Facebook Ads. Além disso, dependendo da cidade e da competição, embora o custo possa dobrar ou triplicar, os benefícios são proporcionais.

Para quem uma campanha é recomendada no Google Ads para médicos?

Qualquer médico, clínica ou hospital que queira focar seu investimento em exibir anúncios para atrair pacientes.

Os profissionais de saúde têm um orçamento de marketing médico e desejam concentrar seus esforços no envolvimento do paciente pela primeira vez.

Publicidade em Facebook Ads e Instagram Ads para o escritório

Se você já conhece o Facebook e o utiliza para promover seus serviços médicos, saberá como é fácil lançar sua primeira campanha.

Porém, algo que pouquíssimos dirão é que o Facebook Ads e o Instagram Ads são ferramentas muito poderosas para divulgar seu serviço médico, o que não é o mesmo que atrair pacientes ao consultório.

Essa discrepância causa experiências ruins, como resultados ruins e despesas disparadas, e o pior de tudo: nenhum paciente novo.

Não queremos dizer que é impossível se conectar com novos pacientes através da rede social mais utilizada no mundo.

Porém, é importante tornar eficientes recursos como tempo, dinheiro e esforço, e para isso é preciso saber que as redes sociais giram em torno de conversas entre pessoas, não de marcas.

Isso significa que, ao contrário do Google, os usuários aqui não estão procurando ativamente por um serviço médico, mas estariam dispostos a conhecê-lo.

É aí que está a sua oportunidade.

Em outras palavras, use os anúncios do Facebook e do Instagram para se tornar conhecido.

Vantagens da publicidade nas redes sociais para médicos

· É muito fácil publicar seus anúncios nas redes sociais.

· Inicialmente, você pode iniciar sua primeira campanha com um orçamento relativamente baixo.

· Você pode postar anúncios em diferentes formatos: imagens, vídeos, histórias, galerias, formulários, para citar alguns.

· Você pode criar públicos para seus anúncios graças ao agrupamento de interesses.

· Não é estritamente necessário ter um site para o escritório.

Desvantagens

· Os usuários nas redes sociais não estão procurando ativamente um serviço médico. Isso significa que será um pouco mais complicado (mas não impossível) fazer novas marcações.

· Você pode receber mensagens privadas ou comentários, mas no final do dia, muito poucas pessoas marcam uma consulta.

· Existem diferentes tipos de campanha e isso pode ser um pouco confuso.

· Para uma medição de resultados precisa, você precisará de conhecimento técnico sobre pixels de rastreamento, Gerenciador de tags do Google e muito mais.

Para quem as campanhas de mídia social são recomendadas?

· Profissionais de saúde que precisam divulgar seu serviço médico localmente.

· Médicos, clínicas e hospitais com um orçamento de publicidade mais apertado.

· Clínicas que acabaram de iniciar suas operações.

4) Design de um site médico para se posicionar localmente (SEO)

Você sabia que 35% das pessoas que apresentam algum sintoma de dor ou desconforto usam o Google para saber o que é? Isso pode dar uma ideia do volume de buscas que ocorrem diariamente.

Se imaginarmos que muitas dessas pessoas procuram atendimento médico, você consegue visualizar a mina de oportunidades que representaria aparecer ali, justamente quando alguém está procurando por essa informação?

Outro bastião da sua estratégia de marketing médico é o posicionamento local (SEO) e isso só é possível com uma página da web.

Um site para o escritório: o primeiro passo para se beneficiar do posicionamento local

Muitos médicos, clínicas e hospitais deixam o web design médico por último, quando é algo que teria que ser implementado desde o início.

Espaços gratuitos em redes sociais, diretórios médicos locais, microsites hospitalares ou mesmo canais de publicidade, têm um limite de tempo e espaço para transmitir a sua mensagem.

Ou seja, sua margem de oportunidade de dar ao leitor a informação que ele procura é realmente muito limitada, e isso vai contra o comportamento do usuário digital.

Uma página da web, por outro lado, é um ativo digital que fornece com precisão espaço e tempo suficientes para acessar as informações que o paciente em potencial está procurando.

É muito diferente quando uma pessoa encontra algo específico, ao invés do dilúvio de conteúdo genérico que abunda em outras páginas.

Um exemplo muito simples seria pensar que você é um especialista em cirurgia geral.

Vamos imaginar que uma pessoa tenha o diagnóstico de hérnia de hiato e precise se submeter a uma Fundoplicatura de Nissen, procedimento que você realiza.

O que você acha que tem uma chance melhor para esse usuário agendar uma consulta com você?

Mostre a ele uma seção onde ele verá a lista de cirurgias laparoscópicas que você realiza?

Ou uma seção onde você explica o tipo de cuidado que você oferece quando se trata de fundoplicatura Nissen laparoscópica para pacientes com hérnia hiatal?

Naturalmente, a segunda opção terá muito mais possibilidades.

Este é um exemplo claro do quanto você pode fazer com um site, independente da sua especialidade.

Benefícios de um site para sua estratégia de marketing médico

Uma página web permitirá que os seus serviços médicos estejam visíveis no motor de busca mais utilizado no mundo: o Google.

Apoiado numa estratégia de posicionamento local (SEO), poderá aparecer nas pesquisas mais relevantes para a sua especialidade. Por exemplo, quando alguém procura por Neurologista SP (encontrará o site do Dr. Willian Rezende), ou procura por um especialista em câncer, um pré diabético perto de mim; tudo dependerá da natureza dos seus serviços médicos.

A relação custo-benefício não é proporcional. E não se assuste, porque o que queremos dizer é que o investimento de tempo e recursos que você faz não se compara em nada aos notáveis ​​benefícios que você obtém a médio e longo prazo.

No futuro, ter uma página na web posicionada com informações completas que atendam às necessidades dos usuários ajudará você a diversificar sua fonte de pacientes. Em outras palavras, você não dependerá apenas da publicidade na Internet, mas agora os usuários o encontrarão organicamente.

4 opções para aproveitar uma página da web para o escritório

Agora, vamos explicar quais são as melhores alternativas para envolver um site na sua estratégia de marketing médico:

Opção 1: Encontre uma agência de web design médica

Se você já possui um orçamento de marketing médico, a melhor opção é confiar o web design do seu consultório a uma equipe especializada.

Para isso, você pode abrir o Google e pesquisar da seguinte forma:

· Web design para médicos

· Design de páginas web médicas para especialistas e clínicas

· Web design para escritórios

Depois de fazer isso, você verá várias agências de marketing médico, entre as quais nós, que poderão ajudá-lo no que você precisar.

Leia os comentários que outros médicos postaram sobre seus serviços.

Isso evita o caminho de tentativa e erro, o que pode levar a perda de tempo e más experiências.

Opção 2: Recomendação de um de seus colegas

Outra ideia muito boa é pedir recomendações aos seus colegas, especialmente aqueles que já têm uma página na web funcionando.

Pergunte a eles sobre sua experiência, os custos e os resultados que obtiveram com sua decisão.

Isso ajudará você a tomar uma decisão mais informada.

Opção 3: criador de sites do Google Meu Negócio

Se você tiver uma conta ativa do Google Meu Negócio, poderá usar o criador de sites gratuito.

Esta plataforma facilitará o processo de web design médico, graças à galeria de modelos disponíveis.

Embora seja uma opção gratuita e altamente funcional, você sacrificará aspectos como personalização, registro de estatísticas e posicionamento local.

Se você deseja expandir sua presença online e não tem orçamento para investir em um site, esta é uma opção acessível.

Opção 4: Expressar páginas da web em diretórios médicos

Diretórios como Doctoralia e Topdoctors oferecem aos médicos cadastrados a possibilidade de criar páginas web em questão de minutos.

Novamente, embora sejam opções que obviamente podem ser aproveitadas, não recomendamos basear toda a sua estratégia neste tipo de alternativas.

A ideia é que, para além da opção Google My Business, utilize estes espaços a curto prazo, tendo como objetivo a criação profissional da sua próxima página web a médio ou longo prazo.

Últimos comentários em páginas da web para médicos

Em resumo, um site como parte de sua estratégia de marketing médico envolve as seguintes táticas:

· Use o blog e crie conteúdo interessante para as pessoas que visitam seu site. Resolva suas dúvidas, ajude-os a tirar suas dúvidas para decidir melhor.

· Certifique-se de gerar conteúdo original, ou seja, não copiado de outras fontes. Compartilhe seu conhecimento, sua experiência e use um vocabulário fácil de entender. Como paciente, isso é algo que é valorizado.

· Forneça ao seu paciente os meios necessários para confirmar uma consulta. Adicione botões para confirmação imediata de agendamentos, abra conversas por WhatsApp, Facebook, E-mail ou ligue para o escritório.

Por fim, se você tiver tempo, publique material educativo em PDF sobre doenças, tratamentos, procedimentos ou qualquer conteúdo que você saiba que atenda ao interesse do usuário que o procura.