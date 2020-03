3 mil máscaras cirúrgicas desaparecem de Hospital

PUBLICIDADE 

Em Americana (SP), o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM) abriu uma investigação para averiguar o desaparecimento de aproximadamente três mil máscaras cirúrgicas. A direção do HM percebeu a situação no último final de semana.

Entre os dias 12 e 16 de março, os produtos haviam sido disponibilizados para as farmácias próximas do centro cirúrgico e do pronto-socorro. Porém, o consumo relatado pelo controle de estoque bateu 2 mil unidades, sem contar as que haviam sido utilizadas durante os cinco dias pelos profissionais.

O hospital confirmou que não aconteceu nenhum desvio durante a entrega do último carregamento, os materiais são recebidos e certificados por dois funcionários. Para as devidas providências, todos os acontecimentos estão sendo levantados pela diretoria e departamento jurídico.