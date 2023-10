3 dicas para fazer a manutenção de computadores

A manutenção de um computador pode ser feita por qualquer pessoa, basta o conhecimento e as ferramentas certas

Com os computadores se tornando o principal “maquinário” dos trabalhadores brasileiros que atuam online, saber lidar com a manutenção desses aparelhos tecnológicos se tornou essencial. Afinal, para garantir o bom funcionamento do computador, seja ele notebook ou desktop, manter a limpeza em dia é preciso, pois esse feito também garante maior eficiência e longevidade da máquina, o que é fundamental para o trabalho.

Para computadores de mesa ou notebook, as dicas de manutenção são as mesmas. Portanto, o consumidor que está pensando em comprar um notebook Blacķ Friday, aproveitando os preços baixos dos notebooks gamers, podem ir sem medo, visto que a manutenção de cada dispositivo é bem semelhante.

O que é necessário para fazer a manutenção simples em computadores?

Essa é a primeira questão que surge na mente dos brasileiros que não estão acostumados com a manutenção de computadores. Respondendo: é necessário apenas um pouco de conhecimento e as ferramentas certas. Com isso, é possível realizar a manutenção regular, que inclui a troca de pasta térmica, cuidados com teclados, mouse e a limpeza de outros componentes, como a memória RAM, seus slots e placas de vídeo, caso a máquina seja dotada de uma.

Troca de Pasta Térmica

A pasta térmica é um componente crítico para a dissipação de calor em uma CPU (processador). Com o tempo, a pasta térmica pode secar e perder a eficácia, o que pode resultar em superaquecimento de um dos principais componentes de um computador: seu processador. Para evitar isso, é aconselhável trocar a pasta térmica a cada 12 a 26 meses, dependendo do uso da máquina e também da qualidade da pasta inserida anteriormente.

Vale lembrar que o primeiro passo para realizar a troca dessa pasta é comprá-la. Sites ou até mesmo lojas de informática de bairro vendem esse produto, mas é importante adquirir uma de marca premium, pois isso irá garantir o resfriamento do processador, uma peça nada barata e superfrágil.

Limpeza de memória RAM

Outro componente que precisa de atenção são as memórias RAM. Para limpá-las, não é necessário comprar algo supercaro. Para falar a verdade, apenas uma borracha escolar é o suficiente. Passar essa borracha na parte que é plugada no slot de memória na placa mãe garantirá que a memória seja limpa e a estática acumulada saia do componente.

Uma dica importante: quando finalizar a limpeza e for ligar o computador, caso o usuário note a presença de bips, que antes não existiam, muito provavelmente ele plugou a memória RAM de maneira errada ou não a limpou direito. Assim, será necessário desinstalar o computador e realizar a limpeza e recolocação da memória nos slots.

Limpeza de Slot de Memória RAM e Placa de Vídeo

Assim como qualquer componente dentro do computador, os slots de memória RAM e placas de vídeo também podem acumular poeira ao longo do tempo, o que pode prejudicar o desempenho do PC. Limpar esses componentes é muito simples, porém é necessário um pouco mais de conhecimento, pois será preciso retirar a placa mãe do gabinete para garantir uma limpeza mais segura.

Essa limpeza pode ser feita com álcool isopropílico e um pincel. Quem deseja limpar o mouse e o teclado, fique feliz em saber que esses mesmos materiais podem ser usados para a limpeza desses dois componentes.

A manutenção dos computadores é uma prática fundamental para garantir um desempenho consistente e prolongar a vida útil do equipamento utilizado para trabalho. Ao seguir essas dicas e realizar a manutenção regularmente, é possível garantir que o PC funcione livre de problemas por muitos anos. Uma última observação: no momento de realizar essas manutenções, é importante não se esquecer de tomar as devidas precauções, como desligar o computador e desconectá-lo da energia.