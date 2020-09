16 crianças ficam feridas após teto de ônibus escolar colidir contra ponte ferroviária

PUBLICIDADE

16 alunos do ensino médio ficaram feridos após serem atingidos pelo teto de um ônibus de dois andares que cedeu ao se chocar contra um túnel, localizado abaixo de uma ponte ferroviária, em Hampshire-Inglaterra. As vítimas estavam dentro do veículo na hora do acidente. Três jovens sofreram ferimentos graves e precisaram ser encaminhados para o hospital, mas não correm risco de vida.

De acordo com a polícia, as outras crianças foram tratadas ainda no local. Os alunos a bordo do ônibus estariam a caminho da Escola Henry Beaufort, em Winchester, quando o telhado colidiu com a estrutura, por volta das 8h. A estrada que dá acesso ao local foi bloqueada para que as crianças fossem atendidas no local.