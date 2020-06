16 amigos pegam coronavírus ao se reunirem em bar para comemorar fim do ‘lockdown’

PUBLICIDADE

Uma americana, de 40 anos, se reuniu com 15 amigos para celebrar o final do “lockdown”, em Jacksonville, Flórida-EUA. Após o encontro, que ocorreu em um pub irlandês, todos os 16 participantes contraíram a Covid-19.

Erika Crisp relatou que o governo local havia informado à população que estava tudo bem e determinou a reabertura dos bares. Se aproveitando disso, ela e os amigos foram até o pub. Após ficar oito dias em tratamento da doença, a americana acredita que o comércio foi aberto cedo demais.

Atualmente, Erika é uma das defensoras do distanciamento social. A direção do estabelecimento escolhido para o encontro resolveu fechar as portas para fazer uma desinfecção e realizar exames nos funcionários.