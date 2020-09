15 veículos são encontrados em lago; Polícia investiga possível golpe em seguradoras

PUBLICIDADE

Depois que 15 veículos foram encontrados no lago de uma pedreira em Salto de Pirapora (SP), a Polícia Civil investiga se os carros foram deixados no local para dar golpe em seguradoras. As informações são do G1.

Os veículos foram descobertos após o período de estiagem. De acordo com a polícia, todos os carros encontrados estão vazios.

Segundo o G1, já existiam denúncias de que o local era usado para desovar veículos. Porém, a polícia não chegou a começar um inquérito. O local é particular e pertence a uma fábrica de cimentos na cidade.

A Prefeitura de Salto de Pirapora comunicou que a Justiça já determinou que área seja fechada e seu acesso proibido. A decisão aconteceu depois que dois mergulhadores foram encontrados mortos dentro do lago da pedreira.