11 turistas são resgatados após se afogarem ao mesmo tempo em praia da PB

Um grupo com 11 pessoas foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba após se afogarem ao mesmo tempo na praia de Coqueirinho, município do Conde, a 35 km da capital João Pessoa.

Segundo o Batalhão de Busca e Salvamento da corporação, as pessoas são da mesma família e viajaram do Distrito Federal para a cidade. O grupo é formado por oito crianças e três adultos.

“A família acessou o banco de areia pelas pedras da prainha, e ao tentarem retornar, caminharam sentido a praia, foi aí que todos entraram no processo de afogamento”, informou o batalhão.

Os guarda-vidas da praia observaram o grupo e fizeram o resgate da família com o apoio de um equipamento flutuante, chamado de Rescue Tube. Nenhuma das vítimas precisou de atendimento médico.

O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (21).

Orientações a serem seguidas

Nas redes sociais, o Corpo de Bombeiro divulgou cinco orientações para que turistas e moradores curtem a praia com mais segurança. Entre as indicações está respeitar as sinalizações e avisos. “Não entre na água com bandeira vermelha”, sugere a corporação.

Os bombeiros sugerem também que qualquer pessoa, ao entrar no mar, sempre fique de olho do nível na água –quando ela estiver no umbigo, por exemplo, é um sinal de perigo. “Caso seja pego por uma corrente fique calmo, não lute contra, flutue e acene por ajuda imediatamente”, informa.

Além disso, os banhistas devem:

Aproveitar a praia somente na presença de guarda vidas e nunca alcoolizado

Costões e locais com pedras são impróprios, não entre na água, risco de morte

Ajude um afogado ligando 193, e ao invés de entrar para salvar, jogue um material flutuante e aguarde o socorro profissional chegar.