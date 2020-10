10 anos após ingressar como faxineira em hospital, mulher é contratada como enfermeira e promovida

PUBLICIDADE

Atualmente, Jaines Andrades trabalha como enfermeira no hospital Baystate Medical, em Springfield, Massachussetts. No final de setembro, ela foi promovida para atuar no setor de trauma da unidade. Quem a vê hoje em dia nem imagina que, há dez anos, ela trabalhava como faxineira no centro médico.

A história de Jaines teve início quando ela trabalhava em uma lanchonete. Na época, o hospital abriu uma vaga para o cargo de faxineira e ela se interessou pela oportunidade.

Cinco anos atrás, ela ingressou no curso de enfermagem e foi recontratada como enfermeira iniciante. Atualmente, ela foi promovida a um cargo onde pode atuar inclusive sem a supervisão direta de um médico.

Para celebra o momento marcante da sua trajetória, Jaines postou em seu perfil no Facebook seus três crachás do hospital, dos três postos que já ocupou ali, e escreveu: “10 anos de trabalho, mas valeu a pena”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Espero que minha história possa inspirar pessoas que talvez se sintam desencorajadas por seu passado ou de onde vêm”, disse ela à emissora ABC News. Eu só quero que elas saibam, se eu posso fazer isso, qualquer um também pode”.