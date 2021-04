05 dicas para superar um relacionamento

Depois de um término, muitas pessoas buscam dicas para superar relacionamento e isso é algo bastante normal.

Independentemente de quanto tempo tenha durado, todas as relações envolvem trocas, e terminar essa troca, cortar esse laço, muitas vezes acaba sendo doloroso.

Com o passar do tempo e com a medida em que vamos amadurecendo e se relacionando, ter que lidar com a dor do fim passa a ser menos complicado, mas não menos dolorido.

Por isso se você está nessa fase e não sabe o que fazer, continue lendo este conteúdo. Reunimos dicas aqui importantes que podem te ajudar a superar este momento.

05 dicas para superar relacionamento

Há inúmeras maneiras de fazer com que um término não doa tanto. Por isso, abaixo, colocamos as principais dicas para que você possa pensar sobre e colocar em prática.

1. Evite as redes sociais

Estamos na era da tecnologia e as redes sociais fazem parte 100% do nosso dia a dia. Por isso, a primeira coisa que a maioria das pessoas fazem é recorrer a internet para saber do outro.

No caso de um fim de relacionamento, as vezes essa é a única maneira de você saber como está outra pessoa, o que ela anda fazendo, como tem se sentido.

Mas aqui vai o alerta: a melhor maneira de superar um fim de relacionamento é evitar entrar em contato com essas informações.

Então se você estiver sentindo a necessidade de bloquear alguém para o bem de sua saúde mental, faça. Isso em nenhum momento será um indício de imaturidade como muitos julgam.

Essa é uma etapa importante, se prive de notícias do outro se você quer realmente esquecê-lo. Então fique longe de redes sociais e evite ver o instagram, fotos, mensagens, status do whatsapp e tudo que te leve até a pessoa.

2. Procure conversar com outras pessoas

Uma das etapas muito importante nesse processo é saber compartilhar o que você tá sentindo, com outras pessoas. Isso é fundamental para você não ficar se torturando.

A receita mais simples para superar um relacionamento é compartilhar o sentimento, desabafar, pedir conselhos, tudo isso é uma parte importante no processo de cura. Então faça isso.

3. Sinta a dor

A dor precisa ser sentida, ela precisa ser ouvida, precisa ser processada para que enfim ela seja curada. Não tente não pensar sobre. Se tiver de chorar, chore.

Guardar os sentimentos é algo sufocante, e tentar não pensar na dor faz com que você pense nela ainda mais. Apesar de não ser um momento legal, é importante passar por ele.

Isso porque ele te deixará mais madura, mais forte e mais preparada para futuras decepções, porque a vida é cheia delas, pois tudo que vivemos são ciclos.

Alguns desses ciclos são mais demorados que outros, mas todos eles uma hora se concluem, e você deve estar preparado para isso.

4. Encontre outras fontes de distração

Uma das principais dicas para superar relacionamento é você canalizar sua energia para outro lugar. Geralmente o término recente a pessoa costuma ficar bastante perdida.

E isso é normal pois há uma quebra na rotina pessoal que você já estava acostumado a fazer. Portanto, o que deve realizar no momento são outras atividades.

Procure sair do whatsapp e encontre aquilo que te encha de energia, saia com amigos, veja séries, filmes novos, animes, ou qualquer outra atividade que tenha como propósito te inspirar e distrair.

Não é bom que você foque suas energias apenas em uma única pessoa enquanto poderia estar movimentando sua vida. Encontrar um hobby, interações sociais, é fundamental para o ser humano.

5. Dê tempo ao tempo

Esse é um processo antes de tudo, de autoconhecimento, superação e fortalecimento. Portanto dê tempo ao tempo.

Tudo passa, até os momentos bons, então os ruins também passarão. A maior parte das pessoas tendem a concentrar mais atenção nos momentos ruins.

Isso porque a tristeza é um sentimento forte, que está sempre machucando e incomodando. Diferentemente da felicidade que você não nota pois está ocupado demais vivendo.

Então saiba reconhecer que apesar de parecer o fim do mundo, não é. Olhe para dentro de si, conheça seus limites, sua capacidade, seus erros, seus acertos e vá construindo uma fortaleza.

Dentro dessa fortaleza estará todas suas experiências e tudo o que você vivenciou até chegar no momento em que se encontra.

É difícil e ninguém disse que seria fácil, mas com o esforço e a concentração certa, é plenamente possível alcançar uma estabilidade emocional e superar aquilo que pra você, era insuperável.

Conclusão

Por fim, vimos então algumas dicas para superar o relacionamento. Esperamos que essas dicas sejam eficientes e que você consiga encontrar um norte para o que está sentindo.

Comente aqui se este conteúdo te ajudou e compartilhe-o com outras pessoas que estão passando pela mesma situação.