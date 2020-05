Vespas capazes de matar com sua picada são vistas pela primeira vez nos Estados Unidos

PUBLICIDADE 

Nos Estados unidos, cientistas estão caçando vespas gigantes que podem ser fatais. Segundo especialistas é a primeira vez que se tem relato deste tipo de animal no país.

Os insetos foram vistos voando em terras norte americanas, no Canadá, em agosto do ano passado. De origem asiática, o inseto não está presente no Brasil.

Essas vespas são chamadas de assassinas pois mataram de 30 a 40 pessoas no Japão.

Conhecidas também pelos nomes de Vespas gigantes, asiáticas, ou ainda, mandarinas, medem cerca de 5 cm e podem matar uma pessoa.

O ataque é tão intenso que um apicultor que foi picado, mesmo vestido com traje de proteção contra abelhas e calça de moletom, descreveu a dor como “tachinhas em brasa perfurassem a pele”.

Essas vespas contam com mandíbulas afiadas e pontiagudas, uma verdadeira arma natural, que pode ser usada para decaptar abelhas.

Uma única dessas vespas pode matar mais de 40 abelhas e destruir uma colmeia com 30 mil insetos em poucas horas.

Por conta de seu perigo, pesquisadores da Washington State University estão atentos ao risco do desaparecimento dos produtores naturais de mel dos Estados Unidos.