Mancha azul vista sobre Reino Unido não é tempestade

A mancha azul vista por especialistas sobre o Reino Unido e a Irlanda na última sexta-feira (17) não indica uma tempestade. Trata-se de um grupo de formigas voadoras.

Para ser vista no mapa meteorológico, o grupo de formigas tem de ser gigante. E é. O enxame ficou visível por cerca de duas horas.

“Durante o verão (no Hemisfério Norte), as formigas podem alçar voo em uma emergência coletiva, geralmente em dias quentes, úmidos e sem vento”, afirmou o Met Office, responsável pela previsão meteorológica do Reino Unido.

It's not raining in London, Kent or Sussex, but our radar says otherwise…📡



The radar is actually picking up a swarm of #flyingants across the southeast 🐜



During the summer ants can take to the skies in a mass emergence usually on warm, humid and windless days #flyingantday pic.twitter.com/aMF6RxR943