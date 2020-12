Ex-presidente uruguaio Tabaré Vázquez morre aos 80 anos

PUBLICIDADE

O ex-presidente uruguaio Tabaré Vázquez (2005-2010 e 2015-2020) faleceu na madrugada deste domingo (6) aos 80 anos, em decorrência de um câncer de pulmão, informou sua família.

“Com profunda dor, comunicamos o falecimento de nosso amado pai” às três da manhã “por causas naturais de sua doença oncológica”, informou em um comunicado seus filhos Álvaro, Javier e Ignacio Vázquez.

No Twitter, Álvaro Vázquez, oncologista de profissão como seu pai, indicou que “enquanto descansava em casa, acompanhado por alguns familiares e amigos, por causa de sua doença, Tabaré faleceu”.

“Em nome da família, queremos agradecer a todos os uruguaios pelo carinho recebido por ele ao longo de tantos anos”, acrescentou.

Tabaré Vázquez, um oncologista e ex-dirigente do clube de futebol local Progreso, foi o primeiro candidato da coalizão de esquerda Frente Amplio a se tornar prefeito de Montevidéu em 1989, e chegar à presidência – após duas tentativas frustradas – em 2005, quebrando com a hegemonia dos tradicionais Partido Colorado e do Partido Nacional.

