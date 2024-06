Reconhecido pela sua atuação na expansão da Moto-X Yamaha no Brasil, Rodrigo Borges Torrealba teve uma contribuição indispensável para o crescimento impressionante da empresa no país em 2023. Sua liderança estratégica e abordagens inovadoras têm sido uma base para a ampliação da presença de mercado da Yamaha e para a aceitação de novas tendências e tecnologias na indústria de motocicletas no Brasil. A seguir, estão algumas informações sobre a Moto-X Yamaha e sobre como o papel de Rodrigo Borges Torrealba vem sendo indispensável para o setor de vendas de motocicletas.

Quem é Rodrigo Borges Torrealba?

Rodrigo Borges Torrealba é um executivo com uma trajetória multifacetada, que migrou do setor de comércio marítimo para o ramo das motocicletas. No início da sua jornada profissional, ele atuou como assistente administrativo na Cia. Paulista de Comércio Marítimo, avançando rapidamente aos cargos de assistente comercial e gerencial. Na empresa, ele desenvolveu suas habilidades de liderança, espírito visionário, e amplo conhecimento sobre a dinâmica dos negócios internacionais, que o levaram a assumir o cargo de Diretor Comercial para a Europa.

A transição de carreira do executivo para o setor das motocicletas reflete a ideia de que é preciso seguir a própria paixão e explorar habilidades desenvolvidas em novos ambientes. Assim, Torrealba uniu a sua vontade de aprender e inovar ao seu domínio em relações comerciais, gestão operacional e planejamento estratégico para exercer o cargo de Diretor Executivo na Moto-X Yamaha que ocupa até hoje. A experiência e visão de Rodrigo Borges Torrealba vistas em seu impacto significativo para guiar a Moto-X Yamaha a novas conquistas no setor competitivo do motociclismo são reconhecidas em diversos meios e contextos profissionais.

Sobre a Moto-X Yamaha

A Moto-X é uma revendedora de motocicletas Yamaha com sete concessionárias ao redor do Rio de Janeiro atualmente, localizadas em Botafogo, Niterói, Cabo Frio, Maricá, Piratininga, São Conrado e São Gonçalo. Reconhecida por oferecer uma gama diversificada de produtos, como scooters urbanas, modelos supersport e todo terreno, a Moto-X Yamaha, liderada por Rodrigo Borges Torrealba, tem como foco a qualidade e a satisfação do cliente. Sua estratégia de mercado é a criação de um estilo de vida que valoriza a paixão da comunidade por motocicletas com a inovação do mercado. Todo esse trabalho da Moto-X Yamaha é refletido no acesso facilitado que os clientes da empresa têm aos seus produtos e serviços.

Produtos e serviços da Moto-X Yamaha

Sob a liderança de Rodrigo Borges Torrealba, a Moto-X Yamaha vem se adaptando às mudanças do mercado de motocicletas e passou a oferecer produtos e serviços inovadores e de qualidade aos seus clientes. A empresa, que revende motos 0 km, acessórios e peças, também tem serviços de oficina em diversas cidades do Rio de Janeiro, e auxilia clientes na contratação de consórcios.

Quanto às motocicletas vendidas pela empresa administrada por Rodrigo Borges Torrealba, há diversos modelos de scooter, urbanos, da MT Series, sport touring, supersport, racing e todo terreno. Nos modelos urbanos, destacam-se as campeãs de vendas Fazer FZ25 e a Factor 150, e na categoria de todo terreno, a Lander 250. A Moto-X Yamaha também traz modelos esportivos populares, como a YZF – R15, e atende bem o público que prioriza o conforto e a economia com scooters como a Neo 125 e a Fluo.

Focada em trazer soluções inovadoras aos seus clientes, a Moto-X Yamaha de Rodrigo Borges Torrealba também se destaca por oferecer motocicletas inteligentes, como a NMax Connected 160. O modelo traz uma conectividade bluetooth com um aplicativo que compara os modos de pilotagem mais econômicos, localiza onde a moto foi estacionada e envia as notificações de chamadas e mensagens para o visor da motocicleta.

Impacto de Torrealba no mercado de motocicletas

Desde que Rodrigo Torrealba começou a chefiar a Moto-X Yamaha, a revendedora cresceu significativamente, trazendo novas soluções e serviços aos clientes da Yamaha no Rio de Janeiro. Além disso, desde então, a fabricante de motocicletas e autopeças também tem visto um aumento expressivo em sua fatia de mercado no Brasil. Em 2023, em que três modelos de motos da Yamaha ficaram entre os mais vendidos de todas as fabricantes atuantes no país, houve um aumento expressivo no número de emplacamentos.

No primeiro semestre de 2023, por exemplo, a Yamaha emplacou 147.722 unidades, conforme a Fenabrave, o que marcou um aumento impressionante de 41% em relação ao mesmo período do ano anterior, em que foram vendidas 104.513 motocicletas. O crescimento também se refletiu em outras fabricantes, mas com uma porcentagem inferior. Em suma, a Yamaha viu um aumento muito acima da média do mercado.

Os três modelos mais vendidos da Yamaha no primeiro trimestre de 2023 foram a Factor 150, com 22.856 unidades vendidas (crescimento de 22,3% em relação ao mesmo período em 2022); a XTZ 250 Lander, com 22.643 unidades vendidas nacionalmente (crescimento de 142,33% em relação ao mesmo período no ano anterior); e FZ25 Fazer, com 21.955 motos vendidas, número 54,03% maior do que o que foi visto durante o primeiro trimestre de 2022. Esses números refletem o impacto significativo de revendedoras como a Moto-X Yamaha, liderada por Rodrigo Borges Torrealba, no mercado de motocicletas brasileiro.

Por fim, é inegável que o crescente uso recreativo e esportivo das motocicletas tem fomentado o mercado brasileiro, fazendo aumentar a demanda por motos de alto desempenho. Sob a liderança visionária de Rodrigo Borges Torrealba, a Moto-X vem ampliando a sua presença nesse campo, refletindo uma decisão estratégica que, além de se alinhar com as tendências atuais do mercado, também posiciona a Moto-X para impulsionar o crescimento desse nicho.