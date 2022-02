Record TV alcança liderança de audiência durante a transmissão do Fla x Flu

A transmissão da Record da vitória do Fluminense sobre o Flamengo, neste domingo, por 1 x 0, fez a emissora alcançar a liderança isolada da faixa. A emissora derrotou a Globo com 8,7 pontos de diferença, mais do dobro da audiência. Os dados são da medição “real time” (prévia) da Kantar Media. A medição consolidada só será divulgada nessa segunda por volta das 14h, mas os resultados têm apresentado pouca ou nenhuma variação em relação às prévias.

Prévia – Futebol Fla x Flu (06/02)

DF:

Record – 15,0

Globo – 6,3

SBT – 3,6

Dados: Realtime