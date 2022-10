Qual a milhar que mais sai no jogo do bicho

e você costuma apostar com uma certa frequência no jogo do bicho, é muito provável que já tenha pesquisado qual a milhar que mais saem no jogo do bicho. Isso porque essa informação é de extrema relevância na hora de formular a aposta certeira da loteria. Dessa forma, pode ser uma excelente escolha descobrir essa informação.

Contudo, antes de mais nada, é importante deixar claro que o jogo do bicho ainda é proibido em nosso país. Porém, mesmo diante da proibição imposta, é considerado como sendo uma das loterias mais populares existentes e continua seu funcionamento na informalidade. Não é difícil encontrar uma banca em qualquer cidade para fazer a sua aposta, desde que saiba qual a milhar que mais saem no jogo do bicho.

Sendo assim, se você está com dúvidas ou tem curiosidade em saber qual a milhar que mais saem no jogo do bicho, saiba que está no lugar certo. No texto a seguir, iremos falar um pouco mais sobre os números mais sorteados e o funcionamento do jogo do bicho. Portanto, para saber mais e ficar por dentro de todas as informações que reunimos, continue a leitura.

Quais são os números que saem com maior frequência no jogo do bicho?

Antes de falarmos sobre qual a milhar que mais saem no jogo do bicho e os números que são sorteados com uma frequência maior, é interessante falar quais são os números presentes no jogo do bicho.

Se você cresceu no Brasil, é provável que em algum momento da sua vida já tenha ouvido durante alguma conversa alguém falando sobre o famoso jogo do bicho. Embora seja um dos jogos de azar mais famosos do nosso país, muitas pessoas não conhecem quais são os números e os animais presentes nele.

Ao todo, 25 animais estão presentes no jogo do bicho. Cada um desses animais é representado por quatro dezenas em sequência. Ao saber quais são as dezenas e os grupos que representam os animais, você entende o que é milhar no jogo do bicho.

Para exemplificar, temos que o primeiro animal do jogo do bicho é representado pelo avestruz, do grupo um. Ele possui quatro dezenas, sendo elas: 01, 02, 03 e 04. Os demais animais seguem a mesma sequência de dezenas. Por fim, temos a vaca, que representa o grupo 25 e é composta pelas seguintes dezenas: 97, 98, 99 e 00.

O que é a milhar?

Para entender a milhar, é necessário ter em mente que se trata de uma formação numérica que deriva das dezenas. Ao adicionar um número de 00 a 99 após uma dezena de determinado grupo, você terá a formação de um milhar no jogo do bicho. Para que você consiga identificar qual a milhar que mais saem no jogo do bicho, é preciso verificar as duas últimas casas, do mesmo modo que são feitas com as centenas.

Logo, quando são adicionados os números 2 e 3, vinculados a primeira dezena de uma cartela, ou seja, o 01, a milhar que sai é a 2301. Sendo assim, basta fazer isso com as demais dezenas do jogo do bicho.

Qual a milhar que mais saem no jogo do bicho?

Saber qual a milhar que mais saem no jogo do bicho é sempre bom, uma vez que a recompensa ao acertar o resultado do jogo do bicho pode ser de um valor bastante alto. Sendo assim, você levará para casa um excelente prêmio. Para ilustrar, as loterias do jogo do bicho do Rio de Janeiro costumam pagar cerca de 4 mil vezes o valor que a pessoa apostou.

Em outras palavras, se você apostar R$10, irá levar para casa o prêmio de R$40.000,00. Já imaginou?

No entanto, também é importante destacar que quanto maior for o retorno do valor apostado, menores serão as chamas. No jogo do bicho, existem pelo menos 10.000 opções diferentes de números, que partem do 0000 e vão até o 9999. Logo, o apostador precisa escolher um único número para que possa concorrer ao grande prêmio.

Ainda que as chances de acertar no jogo do bicho sejam apenas de uma em 10.000, ela é muito superior às chances de outras loterias famosas. Mas chega de enrolação, é hora de saber qual a milhar que mais saem no jogo do bicho. Abaixo, você pode conferir quais são:

TIPO MILHAR COR 7492 PTM 9554 PTV 3624 PTV 4928 PTV 7447

Até os dias atuais, essas são a milhar que mais saem no jogo do bicho. No entanto, para aqueles que não estão familiarizados com as siglas presentes na loteria, é importante deixar claro o que significa COR, PTM e PTV:

PTM: são as apurações feitas às 11h:30;

PTV: são as apurações feitas às 16h:30;

COR: são as apurações feitas às 21h:30.

Quais são as centenas que saem com maior frequência no jogo do bicho?

Temos algumas centenas que também costumam sair com uma certa frequência e tendem a ser as favoritas entre os apostadores dessa loteria. Até aqui, as centenas que saíram com maior frequência foram: 044, 702, 424, 241 e 934.

Jogo do bicho: o que é?

Agora que você já sabe qual a milhar que mais saem no jogo do bicho, é interessante aprender um pouco mais sobre o que é o jogo do bicho. Inicialmente, podemos dizer que se trata do jogo de azar mais antigo presente em nosso país. Milhares de pessoas fazem apostas nesse jogo que já conta com pelo menos 100 anos de existência.

O seu funcionamento é bastante simples e conta com 25 animais, separados por grupos e representados por quatro dezenas, cada um deles. Os grupos são enumerados do 1 até o 25, na sequência. Cada um desses grupos possui quatro dezenas, sendo que o primeiro deles se inicia em 01, 02, 03 e 04 (avestruz) e termina nas dezenas 97, 98, 99 e 00 (vaca). Como dito, ainda hoje o jogo é ilegal em nosso país, porém, já existem propostas na câmara dos deputados para legalizar o jogo do bicho no Brasil.