Quais são os jogos de cassino online mais populares?

Desde que o Decreto-Lei 13.756/2018 foi assinado pelo então presidente Michel Temer, as apostas esportivas e o jogo online deixaram de ser ilegais. A partir daí as grandes operadoras internacionais passaram a investir somas consideráveis em marketing no nosso país.

A indústria de jogos no mundo vem crescendo a passos largos nos últimos anos e o mercado brasileiro é considerado um grande nicho para essas operadoras. Os maiores patrocínios têm sido dirigidos ao futebol, mas também estão presentes em outras modalidades, além de programas esportivos.

Os brasileiros têm participado ativamente desse crescimento dos sites de casino legais online. Existem, é claro, certas preferências pessoais na hora de escolher um determinado jogo ou mesmo um cassino. Cada país tem suas particularidades e hoje vamos ver os jogos mais procurados em nosso país.

Os jogos de cassino online mais populares

Existe uma quantidade incrível de jogos nos sites de cassinos online. A escolha pode recair sobre o valor dos prêmios oferecidos ou a facilidade ao jogar. Os jogos online são cada vez mais procurados pelos brasileiros e a escolha do que jogar não é fácil, contudo podemos citar 4 jogos de cassino online que são os mais acessados.

Dentre eles existe um verdadeiro campeão, sendo o mais popular dos jogos online. São as slots machines ou também chamados caça-níqueis.

Em seguida temos a roleta, o pôquer e o blackjack. Hoje nos dedicaremos as slots mais especificamente.

As slots machines são a alegria de qualquer jogador com seus sons estridentes e luzes piscando sem parar. Existem slots inspiradas em filmes famosos, times de futebol, programas e séries de sucesso e muitos outros.

Nas slots mais modernas podemos encontrar mais linhas de pagamento, bônus, gráficos excelentes além de jogos paralelos. A tecnologia é aplicada para tornar os jogos cada vez mais envolventes.

Também existem as slots que oferecem jackpots que são grandes somas acumuladas que podem tornar um jogador milionário em segundos. Essas são as máquinas mais populares dentre as slots.

Existem dois tipos de slots que oferecem jackpots sendo a de progressiva e a padrão. Na slot padrão a casa estipula um determinado valor do prêmio e quando o jogador acertar a combinação ele ganha esse valor.

Já na slot com jackpot progressivo uma pequena parcela de cada aposta vai sendo acumulada e esse valor vai crescendo até que um jogador no seu dia de sorte possa se tornar um milionário.

Alguns jogadores preferem se divertir nas slots clássicas que são semelhantes às antigas máquinas caça níqueis. Apesar delas possuírem menos linhas de pagamento tornam o divertimento mais nostálgico. O que importa na verdade é passar boas horas de divertimento.

As 6 slots machine mais populares

A seguir as 6 slots mais procuradas nos cassinos online:

1. Game of Thrones Power Stacks: Para os fãs da série Game of Thrones com certeza este é o jogo mais indicado. Com símbolos que representam as personagens da série como Sansa Stark e Daenerys. Esta slot atualizada é muito diferente da slot original. Também se encontram Jon Snow, Tormund e o Rei da Noite, que são os símbolos do jogo. O Game of Thrones Power Stacks é uma slot com 5 bobinas e 40 linhas de pagamento.

2.Gonzo’s Quest: Uma aventura em busca de uma a cidade perdida é o tema desta slot. Excelentes gráficos, sons, animações e possui o recurso avalanche onde os símbolos caem de cima para baixo. Um dos preferidos entre os entre os jogadores de caça-níqueis online.

3.Mega Moolah: O Mega Moolah desde que foi lançado em 2006 é uma das slots com jackpot progressivo mais populares da Microgaming. Uma verdadeira criadora de milionários. Ele faz parte do Guinness Record por ter pago o maior jackpot online da história. O iluminado foi um soldado britânico que ganhou 13,2 milhões de libras em 2015.

4. Twin Spin: Um jogo clássico de frutas atualizado com novos elementos que acabam por oferecer uma experiência interessante aos jogadores. São 6 bobinas e 117.649 linhas de pagamento.

5.Thunderstruck II: O Thunderstruck II é um dos caça-níqueis mais conhecidos dos jogadores. A Microgaming lançou esse jogo 2010 e logo se tornou um sucesso. Este é uma versão atualizada do jogo original. Ele é baseado na mitologia nórdica então os deuses nórdicos estão presentes desde Thor a Odin, Valquíria e outros.

6.Dragon’s Fire: Um jogo inspirado na mitologia europeia com donzelas precisando ser socorridas, dragões e tesouros. O Dragon’s Fire possui 6 bobinas e um total de 117.649 linhas de pagamento. O objetivo é acertar as combinações vencedoras com 3 ou mais símbolos iguais em um dos cilindros.

A melhor maneira de escolher um cassino que atenda às suas necessidades é observar detalhadamente a oferta de máquinas, os bônus oferecidos, os métodos de depósito e saque e não se esquecer de checar principalmente se o cassino é seguro e confiável.

Os grandes cassinos permitem que se jogue de maneira gratuita sem que seja preciso fazer um depósito. Essa é a melhor opção para que o jogador possa praticar e estudar as melhores estratégias.