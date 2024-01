O crescimento dos patrocínios de esportes e o panorama no Brasil

Os salários milionários de grandes atletas e gestores de times esportivos são um indicativo de que existe muito dinheiro por trás do esporte. E o futebol é somente um dos espaços de investimentos.

Durante o Campeonato Brasileiro de Futebol (o nosso Brasileirão) de 2023, 19 dos 20 times da Série A foram patrocinados por casas de apostas online, o que as torna uma força indiscutível no futebol nacional. Outras marcas estão presentes entre os patrocínios, mas as apostas vêm ganhando espaço.

E a tendência é que esse movimento seja reforçado, graças à recente regulamentação das casas de apostas e cassinos online. Essa situação, inclusive, representa outro impulso ao futebol nacional, já que o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expressou desejo de investir os tributos em esportes.

Independentemente dos pormenores, uma coisa é certa: o cenário de patrocínios de esportes no Brasil não é o mesmo de alguns anos atrás. Tudo isso leva a algumas perguntas: como essa situação impacta os torcedores que se interessam pelas apostas? E quanto ao futuro da economia brasileira?

As casas de apostas online como patrocinadoras do futebol

Pegando algumas das informações mencionadas nos parágrafos introdutórios, vale a pena começarmos falando sobre o papel das casas de apostas como patrocinadoras do futebol. Uma delas é a Betano, que atualmente é patrocinadora oficial de alguns dos maiores times do Brasil e do exterior.

Só em nosso país, a Betano apoia o Fluminense e o Atlético Mineiro, com mais 17 equipes ao redor do mundo. E ela não é a única: a maior parte das casas de apostas e cassinos online ranqueadas na tipspro estão por trás do patrocínio de times de futebol e outros esportes relevantes, dentro e fora do Brasil.

Para os apostadores, fica a importância de estar por dentro dessas e outras informações, levando em conta a segurança ao jogar pela internet. Com o crescimento do mercado brasileiro, crescem também as ameaças, de modo que é imprescindível conferir se o site que deseja apostar é um patrocinador.

Um cenário positivo para os apostadores

Pegando o exemplo do patrocínio das casas de apostas mencionado nos parágrafos anteriores, é possível observar um favorecimento da atividade para os apostadores: quando a oferta é alta, existe competitividade e garantia de produtos e serviços de maior qualidade, especialmente nos esportes.

Além disso, há a preocupação com segmentos antes preteridos, como é o caso do futebol feminino. Se antes as atletas brasileiras lutavam para ter espaço, atualmente os patrocínios numerosos garantem que os jogos sejam transmitidos pela televisão e internet e as jogadoras tenham destaque no esporte.

Até mesmo as informações se tornam mais numerosas, já que com uma economia reforçada, os esportes ganham espaço também em portais de notícia especializados. Fica muito mais simples conferir históricos de times e atletas, acompanhar contratações e outras notícias relevantes da área.

Mudanças de patrocínio para o futuro

O patrocínio de esportes no Brasil nunca foi estático, evoluindo com o passar dos anos. Um bom exemplo é a Arena Palestra Itália, o estádio oficial do Palmeiras. Atualmente, o espaço recebe o nome de “Allianz Parque”, em referência à marca. E isso vem se tornando mais frequente a cada novo ano.

Não existe um “certo” ou “errado” aqui: tudo é questão de perspectiva. No fim das contas, o estádio do Palmeiras ainda é chamado pelo seu nome antigo entre os torcedores, mesmo que o título oficial seja outro. O mesmo vai acontecer com a aquisição de times por parte dos principais patrocinadores.

O que se espera é que maiores investimentos venham atrelados a melhores oportunidades, tanto em esportes mais populares (como o futebol masculino), quanto naqueles nem sempre prestigiados (como é o caso dos esportes paralímpicos). O crescimento deve vir aliado à inclusão e diversidade.

Não importa qual seja a origem dos futuros patrocínios no esporte nacional, uma coisa é certa: todos só têm a ganhar! Com mais investimentos em times, atletas e competições, o ciclo da paixão pelos esportes se mantém vivo, permitindo que novas gerações de torcedores cresçam com as atividades.