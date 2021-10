Mega-Sena acumula novamente e prêmio agora é de R$ 40 milhões

Próximo sorteio será neste sábado (28), às 20h (horário de Brasília); saiba como apostar online

O último concurso da Mega-Sena (2423) teve os números 16-18-38-48-51-60 revelados. Porém, como nenhuma aposta cravou a sequência que garantiria o prêmio principal da Mega, o valor acumulou e subiu para R$ 40 milhões para a edição deste sábado (30).

Essa é a sétima vez consecutiva que o valor de prêmio da Mega acumula, o que faz do próximo concurso (2424) um sorteio para lá de especial: é o maior valor de prêmio oferecido pela Mega-Sena em todo o mês de outubro.

Mega-Sena: Como participar do próximo sorteio?

A primeira decisão do apostador deve ser sobre a modalidade de aposta pretendida: jogar com os números da sorte ou através dos bolões?

Seja qual for sua preferência, no Mega Loterias ele encontrará ambas as opções para apostar! Os jogos simples consideram apenas as seis dezenas escolhidas no volante virtual e têm um custo de R$ 6. Porém, quem procura vantagens e custo-benefício deve optar pelos jogos estratégicos – a partir de R$ 5 – disponíveis no site.

Os Bolões do Mega Loterias são elaborados por especialistas em loterias e reúnem múltiplas técnicas de jogo – já consagradas no universo lotérico – que possibilitam ao jogador concorrer através de um jogo mais inteligente que garante a ele matematicamente mais chances de premiação.

Para participar de um grupo, basta comprar uma ou mais cotas entre as que estão disponíveis no bolão. Quanto mais cotas comprar, maior será a sua fatia do montante!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Multiplique suas chances na Mega-Sena

O Mega Loterias é um site especializado no ramo de loterias que já entregou mais de R$ 1,3 milhão em prêmios lotéricos. Desses, mais de R$ 500 foram pagos através da Mega-Sena, a maioria deles através dos bolões estratégicos disponibilizados no site a cada concurso da maior loteria do país.

Jogos como o bolão YYAB-FS, que pode ser adquirido agora no site e que já foi premiado. Com 2 fechamentos matemáticos e um total de 12 dezenas jogadas, o bolão garante a quadra se as condições estratégicas forem atendidas. O mais surpreendente, no entanto, é o custo dessa aposta, que garante até 12 vezes mais chances de premiação. Como suas cotas são disponibilizadas a R$ 5, o apostador que optar em concorrer através desse jogo estará investindo um valor inferior ao de uma aposta simples.

Sobre o Mega Loterias

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Mega Loterias é um site de apostas lotéricas criado para oferecer a melhor experiência em loterias aos apostadores de todo o Brasil. Nossa plataforma dispõe de uma interface segura, com uma linguagem clara e prática, pensado para otimizar e facilitar o sistema de registro de apostas.

Aposte em todas as loterias oficiais da Caixa Econômica Federal de forma simples, rápida e com total segurança! Um dos grandes diferenciais do Mega Loterias está na praticidade oferecida aos jogadores, que podem contar com ferramentas inteligentes que auxiliam na combinação de jogos para turbinar suas apostas.

Fonte: Mega Loterias