É HOJE! Mega da Virada R$ 350 milhões

O super sorteio acontece hoje (31). Saiba como apostar e o que fazer caso seja premiado!

É hoje! Faltam poucas horas para o sorteio da Mega da Virada 2021, concurso especial que já está com tudo pronto para ser o maior da história das loterias. O prêmio recorde de R$ 350 milhões está reservado para quem acertar as seis misteriosas dezenas que serão reveladas ainda hoje, às 20h (horário de Brasília).

Ainda não apostou na Mega da Virada? Clique aqui e garanta já sua participação com o Mega Loterias, portal especializado em apostas.

Vale lembrar que, como se trata de um sorteio especial – o último de 2021 – o prêmio não acumula. Então, caso ninguém acerte os seis números, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas, e assim por diante, até que haja ganhadores.

Isso significa dizer que todo mundo que apostar na Mega da Virada têm chances de ganhar prêmios incríveis, seja na faixa principal de prêmio ou nas demais faixas de premiação. Agora, caso seja a sua vez, você já sabe o que fazer? Continua aqui que a gente te explica!

Após sair o Resultado da Mega da Virada, o que acontece?

Antes de explicar como funciona a retirada de prêmios da Mega da Virada 2021, faremos uma breve explicação sobre as principais etapas e protocolos de segurança seguidos pelo Mega Loterias com as apostas realizadas no site. Além de realizar todo o serviço lotérico para o apostador e deixá-lo confortável somente para fazer sua melhor escolha, o site garante 100% de segurança na aposta; confira abaixo!

Conferência das apostas

Todas as apostas realizadas no Mega Loterias são validadas pelo time junto a uma casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal. Nosso sistema garante que qualquer jogo realizado no site será registrado oficialmente e participará do concurso escolhido.

Assim que os concursos forem realizados, as suas apostas serão conferidas pelo Mega Loterias. O site se responsabiliza por conferir todos os resultados e nosso sistema garante 100% de efetividade para informá-lo sobre a vitória em primeira mão!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Informação sobre o prêmio

Com o Mega Loterias, o apostador não precisa se preocupar até mesmo com a retirada de seu prêmio. Para proporcionar o máximo de conforto para seus usuários, o site processa e valida as apostas, armazenando os jogos em local seguro e conferindo todos os resultados.

Logo após a apuração dos concursos, o Mega Loterias envia os resultados dos sorteios por e-mail e comunica quem foi premiado.

Crédito do prêmio em sua conta

Toda vez que uma aposta realizada no Mega Loterias é premiada, o apostador recebe o valor em créditos em sua conta no portal de apostas. Os créditos podem ser utilizados em novas apostas no site ou solicitar o resgate do valor diretamente para uma conta bancária.

Resgate do prêmio

No menu de sua conta existe a opção “RESGATE”. Sempre que tiver um valor disponível para ser resgatado, você pode solicitar o crédito em conta junto ao Mega Loterias, indicando os dados bancários para receber o valor solicitado. O prazo para finalizar todo esse fluxo varia de acordo com o valor da premiação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não é necessário que o vencedor vá até a CEF retirar o prêmio, todo esse processo é por nossa conta. Você só precisa aguardar e receber o dinheiro no conforto e segurança da sua casa!

Aposte na Mega da Virada com o Mega Loterias

A tradicional aposta de final de ano ficou muito conhecida por seus prêmios astronômicos, que acabam ocasionando também longas filas nas agências lotéricas de todo o país. No entanto, foi-se o tempo em que era preciso se deslocar até uma casa lotérica para jogar na loteria. Com o Mega Loterias, a aposta na Mega da Virada pode ser garantida a qualquer hora e lugar.

Sobre o Mega Loterias

O Mega Loterias é um site de apostas lotéricas criado para oferecer a melhor experiência em loterias aos apostadores de todo o Brasil. Nossa plataforma dispõe de uma interface segura, com uma linguagem clara e prática, pensado para otimizar e facilitar o sistema de registro de apostas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aposte em todas as loterias oficiais da Caixa Econômica Federal de forma simples, rápida e com total segurança! Um dos grandes diferenciais do Mega Loterias está na praticidade oferecida aos jogadores, que podem contar com ferramentas inteligentes que auxiliam na combinação de jogos para turbinar suas apostas.

Fonte: Mega Loterias