Liga dos Campeões: veja como apostar nos destaques desta quarta-feira (15)

Dia tem oito jogos para encerrar a 1ª rodada da temporada 2021/22

A Champions League de 2021/22 promete. Ontem (14), rolaram os primeiros jogos da fase de grupo e aconteceu de tudo um pouco, mostrando que mais uma vez ela reserva emoções para todos os gostos. Hoje, mais oito partidas encerram a 1ª rodada – e a promessa se mantém.

Vão a campo nesta tarde os times dos grupos A (Club Brugge, Manchester City, PSG e RB Leipzig), B (Atlético de Madrid, Liverpool, Milan e Porto), C (Ajax, Besiktas, Borussia Dortmund e Sporting) e D (Inter de Milão, Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Sheriff). Tem muito jogo bom para acontecer e agora vamos falar sobre os melhores!

Club Brugge x PSG

Está longe de ser um grande jogo desta fase de grupos, mas se destaca pelo contexto, afinal, Neymar, Mbappé e Messi estão relacionados e a expectativa é de que os três joguem juntos pela primeira vez. Com esse ataque, o PSG não deve ter problemas para bater a equipe belga, mesmo fora de casa.

A dica é apostar no mercado de gols, já que o Club Brugge também está com um ataque legal neste início de temporada. Total de Gols do Jogo: Abaixo de 3.5 é uma boa opção. Nela, você está apostando que a partida terá no máximo três gols, independentemente de quem vai marcar quantos.

No outro jogo do grupo, Manchester City e RB Leipzig. Se quiser apostar na partida, a dica é Handicap Jogo: Manchester City H-1, ou seja, os ingleses vencem por pelo menos dois gols de diferença.

Liverpool x Milan

O duelo já foi final histórica da Champions League e volta a acontecer, agora na fase de grupos, pela chave B. O Liverpool é bem favorito e a expectativa é de que vença os italianos, que não terão Zlatan Ibrahimovic, lesionado. Poucos estão apostando nos Reds como um dos candidatos ao título, mas a equipe está bem pronta para isso.

Uma boa aposta é no mercado Faixa Total de Gols: 2-3, pois ainda permite que você ganhe mesmo se uma eventual surpresa acontecer. Aqui, não interessa quem vai ganhar, o importante é que a partida termine com dois ou três gols.

Na outra partida do grupo, entre Atlético de Madrid e Porto, uma aposta bacana é na vitória do Atlético, que joga em casa.

Inter de Milão x Real Madrid

Esse duelo aconteceu na fase de grupos da temporada passada e se repete, mas com tendência a ser bem diferente. As duas equipes mudaram um pouco e perderam peças importantes. A partida acontece na Itália e tende a ser muito equilibrada, portanto evite apostar em quem vencerá.

Um mercado bem legal é o Ambas Equipes Marcam: Sim, pois os dois times têm ótimos ataques.

Fonte: Betsul

