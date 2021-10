Grêmio vai cair? Chances de rebaixamento chegam a quase 65%

Tricolor gaúcho vive situação delicadíssima no campeonato nacional e ocupa a vice-lanterna

O Grêmio passa por uma situação bastante dramática no Campeonato Brasileiro. A cada rodada que passa, o clube gaúcho vê as chances de rebaixamento para a Série B aumentarem. Essa situação levanta na mente dos torcedores a mais temida pergunta: “O Grêmio vai cair?”

Na última segunda-feira, o Grêmio foi derrotado para o Atlético-GO, por 2 a 0, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e seguiu amargando a vice-lanterna do Brasileirão, com apenas 26 pontos conquistados em 26 rodadas disputadas.

A campanha desastrosa do Tricolor Gaúcho ganha capítulos melancólicos. Trocas de treinadores e também no departamento de futebol, além de atuações abaixo da média para um elenco com jogadores como Douglas Costa, Borja, Rafinha e Ferreirinha, vêm marcando a atual temporada gremista. Apostar em uma permanência do Grêmio na Série A parece cada vez mais difícil.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), cresceram as chances do Grêmio cair para a Série B. Agora, são 64,5% de probabilidade de queda – antes da derrota para o Atlético-GO, o número era de 56,4%.

O Grêmio tem, portanto, mais 12 rodadas pela frente para tentar se salvar e evitar a terceira queda para a segunda divisão em seus 118 anos de história. O Tricolor Gaúcho foi rebaixado nos anos de 1991 e 2004. Nos dois casos, conseguiu voltar à elite do futebol em apenas uma temporada na Série B.

Próximos jogos do Grêmio no Campeonato Brasileiro:

Grêmio x Palmeiras;

Atlético-MG x Grêmio;

Internacional x Grêmio;

Grêmio x Fluminense;

América-MG x Grêmio;

Grêmio x Red Bull Bragantino;

Chapecoense x Grêmio;

Grêmio x São Paulo;

Bahia x Grêmio;

Corinthians x Grêmio;

Grêmio x Atlético-MG;

Grêmio x Flamengo (adiado e ainda não remarcado da segunda rodada).

O cenário atual do Grêmio não era esperado no início da temporada. O ano começou com o Tricolor em alta, sendo campeão do Campeonato Gaúcho sob comando do técnico Tiago Nunes, que ficou no cargo do fim de abril até o começo de julho.

Depois, o clube foi dirigido por Luiz Felipe Scolari, o Felipão, que não conseguiu fazer a equipe jogar bem e ainda se envolveu em atritos internos com o elenco, de acordo com publicações da imprensa esportiva. Ele ficou no Grêmio de julho até o começo deste mês, quando foi demitido e deu lugar a Vagner Mancini, o atual comandante.

“Vamos lutar até o final e não tenho dúvidas que vamos permanecer na Série A. Não tenho dúvida”, disse Mancini após a derrota para o Atlético-GO.

Na atual campanha no Campeonato Brasileiro, o Grêmio venceu sete, empatou cinco e perdeu 14 dos 26 jogos disputados, um aproveitamento de 33,3% dos pontos conquistados. Vale ressaltar que o Tricolor Gaúcho tem dois jogos a menos que alguns dos concorrentes diretos na briga pelo rebaixamento à Série B.

Será que o Grêmio vai cair? Bom, por enquanto, o time depende apenas de si para se salvar do rebaixamento. São apenas três pontos (e dois jogos a menos) de distância para o Juventude, o primeiro clube fora da zona da degola. Apenas as próximas performances da equipe nos dirão se o gigante de Porto Alegre conseguirá se manter na elite do futebol.