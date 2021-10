Galático PSG ainda não se encontrou, mas não deixa de ser favorito para tudo o que disputar

Equipe da capital francesa tem Messi, Neymar e Mbappé como trio de ataque

Comprado pelo bilionário grupo catariano Qatar Sports Investments em 2011, o Paris Saint-Germain tem o elenco mais badalado do futebol mundial atualmente e é o queridinho de muitos sites de apostas ao redor do mundo. Porém, mesmo com Messi, Neymar e Mbappé como trio de ataque, a equipe da capital francesa ainda não se encontrou em campo.

Ainda que a vitória contra o também poderoso e rico Manchester City por 2×0, em casa, pela fase de grupos da Champions League em 28 de setembro tenha sido um resultado de peso, o PSG tem deixado muito a dever na atual temporada. Na estreia pela competição europeia, por exemplo, o clube amargou apenas um empate com o Club Brugge, da Bélgica, por 1×1, em 15 de setembro, com o badalado trio de ataque em campo.

Na liga francesa, foram nove vitórias, um empate e uma derrota em 11 jogos. Uma boa campanha em termos de retrospecto que confere ao PSG uma vantagem de sete pontos para o vice-líder, o Lens. Mas resultados como a derrota para o Rennes em 3 de outubro ajudaram a colocar pressão no treinador Mauricio Pochettino.

O Argentino ex-Tottenham, além de alguns resultados discutíveis, ainda não conseguiu tirar o melhor de um time estrelado, e o futebol apresentado pela equipe dentro ou fora de casa passa longe de ser encantador. Messi, por exemplo, ainda não marcou o seu primeiro gol na liga francesa. Com o recheado elenco que tem em mãos, a alta cobrança que Pochettino sofre é justificada.

Além de Lionel Messi, seis vezes eleito o melhor jogador do mundo, o atacante brasileiro Neymar e o jovem Kylian Mbappé, campeão da Copa do Mundo de 2018 com a França, o PSG tem muitas outras estrelas. No ataque, por exemplo, o clube ainda conta com os argentinos Angel Di Maria e Mauro Icardi.

As opções não se limitam ao setor ofensivo. Somente no gol, são dois ótimos nomes que a equipe pode utilizar: Keylor Navas, tricampeão da Champions League com o Real Madrid, e o recém-contratado Gianluigi Donnarumma, campeão da Eurocopa com a Itália em julho.

O lendário zagueiro Sérgio Ramos, trazido do Real Madrid após seu contrato ter se encerrado, e o lateral direito Achraf Hakimi, contratado da Inter de Milão por aproximadamente 60 milhões de euros, são algumas das opções do setor defensivo, que também conta com o brasileiro Marquinhos e o francês Presnel Kimpembe. Ramos, vale citar, ainda não estreou pela sua nova equipe por estar se recuperando de lesão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O meio-campo não é diferente. Os nomes passam pelo também vencedor da Eurocopa Marco Verratti e o ex-Liverpool Georginio Wijnaldum, também trazido a custo zero após o encerramento de seu contrato com o time inglês. O espanhol Ander Herrera, o alemão Julian Draxler, o senegalês Idrissa Gueye e o português Danilo Pereira são outras boas opções para o treinador argentino.

O Paris Saint-Germain se colocou no topo do futebol mundial na última década, por meio de inúmeras contratações e dezenas de estrelas de primeiro nível no esporte. Ainda assim, o sonho de conquistar a Champions League não se concretizou. Com Messi servindo como a cereja no bolo do clube francês, a expectativa está mais alta do que nunca – mas a equipe ainda não apresentou o futebol que tem capacidade de mostrar.

Mas ainda há tempo. A temporada está apenas no começo, e o PSG tem totais condições de, daqui dois ou três meses, transformar-se no time que pode ser na hora em que mais precisa: o mata-mata da Champions League. Os títulos da liga e da copa da França devem ser, como já são há alguns anos, tratados como obrigação.

Essa temporada, no entanto, pode ser a última chance do Paris Saint-Germain conquistar a Europa com Mbappé ainda jogando pelo clube. O jogador francês está em seu último ano de contrato e vai poder assinar de graça com qualquer clube a partir de janeiro, e já deu fortes declarações dizendo que pretende sair. O Real Madrid é o favorito para contratar a jovem estrela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Soma-se a isso a idade de Messi, de 34 anos, e Neymar, que fará 30 em fevereiro, e o relógio está contando para o PSG. O elenco do clube parisiense nunca foi tão estrelado, e apesar de seu treinador ainda ter muito o que provar no futebol mundial, o momento é esse para engrenar e acabar a temporada finalmente realizando o maior sonho da diretoria e dos torcedores: conquistando o troféu de campeão da Europa.