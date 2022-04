Fortaleza perde para o River Plate (2-0) na segunda rodada do Grupo F da Libertadores

Após as duas rodadas, River e o chileno Colo Colo despontam como líderes do Grupo F da Libertadores, ambos com 6 pontos, enquanto Fortaleza e Alianza Lima ainda não pontuaram.

O argentino River Plate venceu o Fortaleza por 2 a 0 em jogo intenso disputado nesta quarta-feira no estádio Monumental, em Buenos Aires, pela segunda rodada do Grupo F da Copa Libertadores 2022.

Enzo Fernández (9) e o uruguaio Nicolás de la Cruz (33), que também foi o destaque da partida, marcaram os gols da vitória da equipe comandada pelo técnico Marcelo Gallardo.

Após as duas rodadas, River e o chileno Colo Colo despontam como líderes do Grupo F, ambos com 6 pontos, enquanto Fortaleza e Alianza Lima ainda não pontuaram.

Na terceira rodada, que será disputada em duas semanas, o River visita o Colo Colo, em Santiago, e no mesmo dia o Fortaleza recebe o Alianza Lima.

Contundência

A equipe cearense chegou a Buenos Aires com a necessidade de pontuar depois de uma inesperada derrota em casa na estreia, mas teve um teste mais do que exigente contra um dos grandes candidatos ao título.

E, de fato, o River não demorou muito para exercer sua pressão constante no jogo, até detectar um erro do adversário, e assim saiu o primeiro gol, em um cruzamento na área visitante que Capixaba desviou para o meio, mas a bola acabou sobrando para Fernández, que superou Max Walef com um disparo cruzado.

O time tricolor tentou reagir, se animou e quase marcou com duas tentativas de meia distância de Pikachu que preocuparam Franco Armani.

Os diferentes estilos logo ficaram expostos, com um jogo do Fortaleza mais cadenciado e com pausas em suas jogadas de criação, e do outro lado um River bem direto e vertical em sua proposta, disposto a partir para cima, com um ritmo mais frenético.

Nesse contexto o time da casa se impôs, e novamente Walef teve que interferir para defender uma bomba de pé direito de De la Cruz, mas em seguida o goleiro brasileiro não pôde fazer nada para evitar o segundo gol dos anfitriões, após um escanteio em que a bola foi pelo meio, e De la Cruz pegou no ar para mandar no canto direito, marcando um golaço.

Antes do final do primeiro tempo, Moisés poderia ter diminuído, em um contra-ataque em que pegou os argentinos mal posicionados, mas a bola ficou atrás do atacante após superar Armani e não conseguiu finalizar com o gol vazio, e logo depois o River quase marcou o terceiro em uma assistência de De la Cruz para Suárez, mas Walef defendeu o chute à queima-roupa do atacante.

Equilíbrio

O segundo tempo teve um ritmo menos acelerado e, assim, o Fortaleza conseguiu sair do cerco e explorar o campo de jogo com mais frequência, mas sem a profundidade necessária para tirar a vitória das mãos do time argentino.

Mesmo com menos posse de bola, o River foi o que chegou de maneira mais incisiva, com uma cabeçada desviada de Matías Suárez bem na frente do gol, um chute de pé esquerdo de Casco que balançou o travessão e um chute colocado de ‘Juanfer’ Quintero que Walef defendeu no canto esquerdo, até totalizar cerca de 27 chutes para o gol do time brasileiro.

Só nos acréscimos veio uma chance mais clara para os visitantes, quando Silvio Romero se viu sozinho na pequena área e superou Armani, mas David Martínez tirou na linha do gol argentino.

Nada alterou o caminho rumo a uma vitória sólida para o River que começou a Libertadores com uma campanha perfeita, um time que mostra fluidez e que pode sonhar em ir longe, enquanto o Fortaleza se mostrou disposto, mas limitado, sem conseguir reagir para evitar a derrota.

Com informações da AFP