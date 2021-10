Flamengo e Athletico-PR decidem hoje quem vai à final da Copa do Brasil 2021

Confronto decisivo acontece nesta quarta-feira (27), no Maracanã. Quem vencer, avança. Empate leva aos pênaltis.

A noite desta quarta-feira (27), será mais uma vez marcante para o futebol brasileiro. É hoje que saem os finalistas da Copa do Brasil, competição mais democrática do país. Com o confronto entre Atlético-MG e Fortaleza praticamente resolvido, as atenções estão voltadas para o duelo entre Flamengo e Athletico-PR, que acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã.

Na 1ª partida houve muito equilíbrio, tempos distintos e emoção até o fim. O Flamengo fez 1 x 0 no começo do jogo e dominou as ações do 1º tempo. Mas no intervalo, o Furacão se ajeitou e voltou para a etapa final com outra postura.

Com muita atitude, e falhas da defesa do Flamengo, o Athletico-PR virou o placar com dois gols de cabeça e foi superior ao Rubro-Negro carioca durante o 2º tempo. Mas, nos acréscimos, pênalti infantil cometido pelo zagueiro do Furacão e Pedro deixou o 2 x 2 definitivo.

Mesmo jogando com o apoio da sua torcida, o Flamengo chega à decisão pressionado e menos favorito do que era imaginado. Sem vencer há três jogos – dois empates e uma derrota no clássico com o Fluminense -, o Mengão acredita na volta da dupla Bruno Henrique e Gabigol para voltar a vencer.

Os dois não atuam juntos há 24 dias e a última vez que isso aconteceu foi justamente contra o Athletico-PR, na vitória de 3 x 0 pela 23ª rodada do Brasileirão. Por outro lado, Arrascaeta e Pedro estão fora da partida.

No lado paranaense, o Athletico-PR terá a volta do volante Christian, que disputa com Erick e Léo Cittadini, duas vagas no meio-campo. Na frente, o centroavante Renato Kayzer volta ao comando de ataque, já que Bissoli está impedido de atuar por ter jogado pelo Cruzeiro na competição. Na rodada do fim de semana do Brasileirão, ambos os times pouparam titulares. E os dois perderam.

Vale lembrar que em 2019 as equipes se encontraram nas quartas-de-final da Copa do Brasil e deu Furacão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após dois empates por 1 x 1, a decisão foi para os pênaltis. O Flamengo, então comandado por Jorge Jesus, parou nas mãos do goleiro Santos, que defendeu as cobranças de Diego e Everton Ribeiro, e contou ainda com o desperdício de Vitinho. Assim, o Athletico-PR, dirigido por Tiago Nunes, fez 3 x 1 nas penalidades e avançou à semifinal para, mais tarde, sagrar-se campeão da edição 2019.

Aposte e ganhe até R$ 200 de bônus

O Betsul está com uma promoção imperdível para os amantes do futebol e de esportes em geral. Até o fim do ano, tem bônus de 100% até R$ 200 no primeiro depósito no site. É só utilizar o cupom BOASVINDAS200.

O bônus é válido apenas para novos clientes que se cadastrarem no site e realizarem o primeiro depósito até 31/12/2012. Somente 1 bônus por usuário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre o Betsul

O Betsul é o melhor site de apostas esportivas da América do Sul, desenvolvido para atender os apostadores e torcedores mais exigentes. O site oferece uma interface simples, intuitiva e segura para o apostador se divertir à vontade a partir de diversas modalidades de apostas e uma extensa lista de esportes.

Com o ídolo Falcão, maior jogador de futsal de todos os tempos, como embaixador da marca, o Betsul também representa o braço brasileiro da Gambling for Change, organização que pretende revolucionar o mercado de apostas esportivas em todo o mundo.

Chamada de Jogo do Bem no Brasil, a iniciativa destina uma quantia do valor arrecadado com apostas no site para uma causa ou instituição social. Isso não implica em nenhum custo adicional para o apostador, é o Betsul que reparte um percentual do seu lucro para fazer o bem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Betsul é um site licenciado pela Curacao eGaming, com regulamentação e registro em Curacao. Número de registro: 8048/JAZ2019-017.

Fonte: Betsul