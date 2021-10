É hoje! Mega-Sena R$ 35 milhões: saiba como multiplicar as suas chances

Concurso 2416 tem o maior prêmio acumulado dos últimos 7 sorteios; garanta sua aposta online

Para os apostadores mais experientes, e também para aqueles que começaram a apostar agora, aqui vai uma polêmica: nós não queremos desestimular ninguém a apostar com os números da sorte no concurso 2416 da Mega-Sena – que poderá pagar R$ 35 milhões no sorteio das 20h (horário de Brasília) – porém, quem realizar uma aposta em grupo ou nos Bolões, como são popularmente conhecidos, vai sair na frente!

“Mas por que quem apostar nos Bolões vai sair na frente?”. Essa certamente é a pergunta que muitos devem estar se fazendo agora, e a resposta para isso é mais simples do que parece. Os Bolões do Mega Loterias reúnem múltiplas técnicas de jogo – já consagradas no universo lotérico – que possibilitam apostas mais robustas e assertivas ao apostador, elevando estatisticamente as suas chances de premiação.

Além dessas vantagens, os Bolões também representam mais economia ao apostador, já que o custo total da aposta é dividido entre todos os participantes do grupo. Para participar de um grupo, basta comprar uma ou mais cotas entre as que estão disponíveis no bolão. Quanto mais cotas comprar, maior será a sua fatia do montante! Veja a seguir 3 opções de jogos que vão multiplicar as suas chances:

Bolão por R$ 10

O Bolão TTBA-FA é uma ótima opção para aqueles que querem fazer uma ótima aposta sem ter que investir grandes montantes para isso. O jogo é composto por 5 Fechamentos de 10 dezenas, que garantem a Quina se cinco dessas dezenas forem acertadas. Através dessa técnica de jogo, o apostador que adquirir uma das 200 cotas disponíveis do Bolão poderá concorrer com até 250 vezes mais chances de ganhar na loteria por apenas R$ 10.

Bolão por R$ 15

O Bolão SABC-MA também possui um excelente custo-benefício, garantindo 290 vezes mais chances de premiação por apenas R$ 15. O jogo é composto por duas estratégias de jogo: 1 Fechamento de 14 dezenas + 1 cartão de 10 dezenas, que equivale ao desdobramento de 210 apostas simples e garante mais chances de premiações multiplicadas. São 150 cotas disponíveis!

Bolão por R$ 50

O Bolão SSOA-SB é elaborado para aquele tipo de apostador que não abre mão das chances na hora de entrar na disputa por um grande prêmio lotérico! São incríveis 672 vezes mais chances de ganhar com uma aposta (ou cota) de R$ 50. Desenvolvido a partir da técnica de Desdobramento, este jogo é composto por 1 cartão de 11 dezenas + 1 cartão de 10 dezenas, garantindo também maiores chances de premiações multiplicadas. São 100 cotas disponíveis!

Sobre o Mega Loterias

O Mega Loterias é um site de apostas lotéricas criado para oferecer a melhor experiência em loterias aos apostadores de todo o Brasil. Nossa plataforma dispõe de uma interface segura, com uma linguagem clara e prática, pensado para otimizar e facilitar o sistema de registro de apostas.

Aposte em todas as loterias oficiais da Caixa Econômica Federal de forma simples, rápida e com total segurança! Um dos grandes diferenciais do Mega Loterias está na praticidade oferecida aos jogadores, que podem contar com ferramentas inteligentes que auxiliam na combinação de jogos para turbinar suas apostas.

Fonte: Mega Loterias