Como se pontua no futebol americano e mais 3 fatos sobre o esporte do momento

Acabou de ser iniciada a temporada de 2021 da NFL e, se você ainda não sabe como se pontua no futebol americano, esse é o momento perfeito para aprender. Ainda há tempo de começar a acompanhar esse esporte ainda esse ano e, quem sabe, adicioná-lo à sua lista de entretenimentos preferidos.

Inicialmente, para nós brasileiros que não crescemos com esse esporte, o futebol americano pode ser um pouco confuso. Há uma lista enorme de faltas possíveis, além da divisão do tempo do jogo em quarters (tempos de 15 minutos), que, por vezes, por conta das pausas, passam dos 30 minutos cada.

Porém, quando começar a compreender como esse jogo funciona, você provavelmente vai entender as principais razões pelas quais ele atrai tantos telespectadores e move tantas apostas anualmente. Vamos começar pelo básico?

1. Como se pontua no futebol americano?

Diferentemente do futebol que estamos acostumados, o futebol americano conta com quatro formas de pontuação. Cada uma delas, por sua vez, dá uma quantidade diferente de pontos. Elas são:

o field goal (3 pontos), que acontece quando o time atacante não conseguiu chegar à end zone rival, mas chegou perto o suficiente para chutar um field goal e o acerta;

o safety (2 pontos), que acontece quando o time que está defendendo derruba o quarterback rival segurando a bola dentro da end zone dele;

o touchdown (6 pontos), que acontece quando um jogador do time atacante chega à end zone da equipe rival com a bola;

pontos extras logo após o touchdown: ainda dá para conseguir mais um 1 ponto com um field goal ou mais 2 pontos com uma segunda tentativa de touchdown.

Vale lembrar que, dentre essas formas de pontuar, o safety é a mais rara. Se você tiver curiosidade de vê-lo acontecendo, procurar por vídeos pode ser uma boa escolha.

Pode parecer muita coisa à primeira vista, mas ao entender como o campo é dividido, ficará mais fácil para você entender como se pontua no futebol americano. Além disso, nada como ver esses pontos na prática para entendê-los de fato.

2. A NFL existe desde 1920

Sim, a principal liga de futebol americano existe há mais de 100 anos. Incrível, não é? Antes disso já existiam times que praticavam esse esporte, mas não havia uma liga que reunisse todos eles em uma mesma competição. Tanto é que a National Football League — nome completo dessa liga — foi fundada tendo essa como uma de suas principais intenções.

Sua criação se deu em 20 de agosto de 1920, após uma reunião entre cinco times de futebol americano em Canton, Ohio, dos quais, apenas Chicago Bears e Arizona Cardinals permanecem na liga até hoje. Porém, nessa ocasião da fundação, eles chamaram o campeonato de APFA, American Professional Football Conference, nome que mudou para NFL apenas em 1922.

3. Os times que mais ganharam Super Bowls são…

New England Patriots e Pittsburgh Steelers, com 6 títulos cada. Esses dois super times são seguidos pelo San Francisco 49ers e Dallas Cowboys, cada um com 5 títulos. E, para alcançar todo esse status, esses, sim, são times que sabem como se pontua no futebol americano, viu?

Porém, uma das curiosidades sobre esses quatro times é que, na temporada de 2021, eles não estão vivendo uma de suas melhores fases. O New England Patriots, por exemplo, tem sofrido com a baixa performance desde a saída do Tom Brady, quarterback que ajudou o time a alcançar os seis títulos que possui.

4. Talvez você já tenha acompanhado um evento importante desse esporte

Sim, talvez você já tenha acompanhado o principal evento da NFL e não sabia. Isso porque o Super Bowl, evento que concede o maior troféu da liga, conta com a apresentação de grandes artistas durante o halftime, intervalo que acontece após o término dos dois primeiros quarters.

Nomes como Beyoncé, Bruno Mars, The Weeknd, Coldplay, Prince, Lady Gaga, para dar apenas alguns exemplos, já foram responsáveis por deixar todos boquiabertos durante o show do intervalo.

Por serem apresentações curtas que precisam surpreender a cada segundo, sempre há um grande trabalho para que tudo saia perfeito e deixe um impacto na audiência. E, claro, tudo isso acaba sendo amplamente divulgado no YouTube depois.

Agora que você sabe como se pontua no futebol americano, além de outros três fatos sobre o esporte, pesquise quais serão os próximos jogos e aproveite tudo o que esse intenso entretenimento oferece. Mas cuidado: uma vez que você se apaixona por ele, não tem volta!