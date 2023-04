Casinos online de Portugal com um depósito mínimo. Explore essa realidade

Quer participar em jogos de sorte e de azar sem necessitar de fazer um depósito inicial elevado? Atualmente já existem várias opções de casinos que permitem depósitos mínimos reduzidos e com 10€ ou menos é possível começar a divertir-se.

Para o poder ajudar a encontrar alguns dos melhores sites com depósito mínimo o jogador de casinos, que se dedicou à transmissão dos seus conhecimentos através do site Casino Zeus, Alexey Ivanov, apresentou um artigo completo sobre este tema.

Esse artigo pode ser consultado através do link https://casinozeus.pt/minimal-deposit . Aqui vamos apresentar alguns dos seus conceitos essenciais.

Processo de escolha de um casino online com depósito mínimo

Tal como seria de esperar, em 2023, existem uma grande quantidade de casinos digitais e entre eles estão incluídas inúmeras opções de estabelecimento virtual que permite depósito reduzido.

Assim é importante conhecer alguns critérios que podem ajudar a selecionar um bom clube de jogo online:

Comece por verificar se o clube online está legal em Portugal;

Se houver um certificado de qualidade comprovado por entidades externas, como o eCorga, é um indicador de se tratar de um casino confiável;

Variedade de fornecedores de software e de jogos apresentados. Os melhores casinos trabalham com os melhores fornecedores de software e acabam por apresentar catálogos de jogos bastante completos, que podem incluir centenas de máquinas de slots, roleta, blackjack, baccarat e até versões de casino ao vivo;

Permissão de depositar/levantar dinheiro através de métodos de pagamentos rápidos e de uso simples;

Tipos de bónus que são oferecidos e um rollover que seja justo para o jogador.

Como fazer de depósito mínimo num casino nacional

Os jogos de casino só podem ser desenvolvidos para dinheiro real quando há lugar a um depósito.

Para que se possa fazer esse depósito é necessário:

Entrar no site de jogo e/ou aplicação móvel e fazer um registo; Aceder à opção de depositar; Escolher o método de depósito a usar; Definir o montante a depositar, que pode começar em apenas 1 euro; Confirmar a operação.

Com estes 5 passos é possível ver o valor depositado a entrar no saldo disponível e assim começar a jogar.

Alexey Ivanov esclarece sobre os jogos disponíveis para depósitos mínimo

Uma dúvida frequente entre os internautas que procuram por opções de casinos com depósitos mínimos é quais os jogos que poderão desenvolver.

Alexey Ivanov vem ajudar a esclarecer essa dúvida: “Qualquer casino online que permita depósitos mínimos inclui, na sua biblioteca de jogos, opções onde se pode fazer apostas de valor reduzido, permitindo assim que os jogadores entrem em todos os jogos que desejarem. O jogo mais procurado para apostas de valor reduzido é as slots, onde é fácil encontrar máquinas que permitem apostas de apenas 1 cêntimo.”

Boas práticas de jogo responsável

O acesso facilitado a casinos online e o aparecimento de opções de sites de jogo com depósitos reduzidos fez com que o número de jogadores de casinos aumentasse bastante ao longo da última década.

Com isso, o aumento do número de pessoas com problemas de adição ao jogo também aumentou. Atualmente, vários países e cidades tentam combater este fenómeno, através da divulgação dos princípios de jogo responsável e de entidades que podem ajudar com um tratamento, sendo que Lisboa é uma delas.

Alguns dos princípios de jogos responsável que devem ser do conhecimento geral dos jogadores são:

Os jogos de casino não devem ser vistos como uma forma de aumentar os rendimentos, mas sim de se divertir.

Não apostar dinheiro que não seja seu ou que lhe faça falta para a gestão do seu orçamento mensal.

Usar as ferramentas que os casinos disponibilizam para limitar o tempo de jogo e valores gastos em cada dia, semana ou mês.

Alguns exemplos de entidades que estão a trabalhar no combate ao vício ao jogo são o “Instituto de Apoio ao Jogador”, em Portugal, ou os “Gamblers Anonymous” nos Estados Unidos da América.