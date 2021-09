Campeonato de CS:Go: 6 eventos que acontecerão até o final de 2021

Quer saber quando será o próximo campeonato de CS:Go? Saiba que, anualmente, acontecem dezenas de eventos competitivos focados nesse e-sport. Em 2021, com o avanço das vacinas e o crescente investimento nesse setor, foram marcados para acontecer, pelo menos, 18 campeonatos ao todo — e em 2022 muito mais ainda estão por vir.

Boa parte deles já aconteceu, mas o último trimestre deste ano ainda reserva muitas oportunidades. Então, esteja você interessado em se tornar jogador profissional ou em fazer apostas para ganhar dinheiro com CS:Go, confira a lista do que vem por aí:

Qual será o próximo campeonato de CS:Go?

O próximo campeonato de CS:Go agendado para acontecer é o CBCS Masters 2021. O início está previsto para o dia 01 outubro, enquanto a final deve acontecer no dia 31 de outubro de 2021. O prêmio total a ser distribuído é de R$50.000. Ou seja, 10% do valor total de R$500.000 que a CBCS distribuiu entre as suas competições ao longo deste ano.

Ainda não se sabe ao certo quem participará, mas como esse campeonato de CS:Go é nacional, é provável que alguns dos nossos maiores times façam parte desse evento. Um dos que devem se juntar é a MIBR, time carioca fundado em 1 de março de 2003 que já soma muitas vitórias no seu histórico de competições.

Quais campeonatos de CS:Go ainda acontecerão em 2021?

Além do CBCS Masters 2021, ainda há uma seleção de pelo menos 5 campeonatos de CS:Go que devem acontecer até o final deste ano. A lista inclui:

BLAST Premier Fall Showdown 2021: 12 a 17 de outubro. Prêmio de $30.000 para o primeiro colocado.

BLAST Premier Fall Finals 2021: 24 a 28 de novembro. Prêmio de $225.000 para o primeiro colocado.

BLAST Premier World Final 2021: 14 a 19 de dezembro. Prêmio de $500.000 para o primeiro colocado.

CBCS Finals 2021: 1 a 31 de dezembro. Prêmio total a ser distribuído: R$200.000.

PGL Major Stockholm 2021: 26 de outubro a 7 de novembro. Prêmio total a ser distribuído: $2.000.000.

Boa parte desses eventos são “finais”, ou seja, competições entre os melhores para premiar a equipe de maior destaque entre todos. Nestes, não é possível se inscrever, mas vale a pena acompanhar para conferir como os principais times estão se saindo.

Campeonatos de CS:Go que já aconteceram em 2021

A lista daqueles que já foram incluem:

BLAST Premier: Spring Groups 2021

BLAST Premier: Spring Showdown 2021

BLAST Premier: Spring Finals 2021

BLAST Premier: Fall Groups 2021

CBCS Elite League 2021

CBCS Retake Series 2021

CS_Summit 7

ESL One Cologne 2021

IEM Katowice 2021

IEM Melbourne 2021

IEM Summer 2021

ESL Pro League Season 13

Snow Sweet Snow

Porém, apesar destes já terem acontecido, vale a pena manter esses nomes no seu radar nos próximos anos. Os mesmos eventos devem acontecer novamente e devem trazer consigo oportunidades ainda maiores para os times de CS:Go que estão surgindo. Além de, claro, novas chances de ganhar dinheiro, se você aposta nessa modalidade.

Muito entretenimento, técnicas, aprendizados e oportunidades ainda estão à sua espera em 2021. Então, agora que você já sabe quais serão as competições que acontecerão ainda este ano, vale anotar na agenda qual será o próximo campeonato de CS:Go que você vai assistir.