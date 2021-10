Barcelona x Real Madrid: um dos maiores clássicos do mundo agita o domingo de futebol

El Clásico acontece neste domingo, 25/10, às 11h15, no Camp Nou, e resultado pode causar mudanças na classificação

Com uma história de quase 120 anos, o ‘El Clásico’ entre Barcelona e Real Madrid chega ao confronto 247. O Real leva pequena vantagem no histórico: são 98 vitórias dos Merengues, 96 do Barça e mais 52 empates.

Nesse domingo (24), às 11h15 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, mais um capítulo dessa história será escrito. Pelo Campeonato Espanhol são 182 jogos e Los Blancos também levam vantagem: são 75 vitórias contra 72 do Barcelona, mais 35 empates.

Para a equipe Blaugrana, a partida é marcante pois é a primeira sem Lionel Messi com a camisa 10 desde 2004 – quando o argentino estreou no time profissional. Além disso, o Real Madrid venceu os últimos 3 confrontos e uma vitória do Barça não acontece desde março de 2019.

O Barcelona vive uma das maiores crises administrativas de sua história, o que vem refletindo no campo. O técnico holandês Ronald Koeman está pressionado, já que os resultados e o desempenho do time não agradam a torcida. O Barça chega ao clássico na 7ª colocação em La Liga, com 15 pontos, 14 gols marcados, 8 sofridos e após vencer seu primeiro jogo na Champions League. Nesta semana, o Barça conquistou sua primeira vitória em 3 jogos pela Champions League, mas a desconfiança continua sobre a equipe que é somente a 7ª colocada em La Liga, com 15 pontos em 8 jogos.

Sem Pedri, Dembélé e Araujo e com a dúvida sobre a Jordi Alba, o clube catalão aposta na joia Ansu Fati e em Memphis Depay para voltar a vencer o rival. Memphis é o artilheiro do time com 4 gols (5º da liga) e o 2º jogador do campeonato com mais chutes à gol, com 14 no total.

Já o Real Madrid chega mais inteiro e empolgado para o duelo. O time é o 2º colocado em La Liga, com 17 pontos, 22 gols marcados (melhor ataque), 10 sofridos e vem de goleada fora de casa pela Champions League. A equipe do técnico Carlo Ancelloti aposta no grande desempenho recente de sua dupla de ataque para vencer a 4ª partida seguida diante do maior rival.

Benzema é o artilheiro da liga, com 9 gols, e também quem mais chutou à gol até agora (17 chutes). O francês também é o líder de assistências da competição, com 7 passes para gol. Vini Jr. é o 3º maior goleador da temporada, com 5 gols, 5º maior assistente, com 12 passes decisivos, e é o maior driblador da liga, com 25 dribles, ao lado de Fekir, do Betis.

Ancelloti provavelmente contará com o retorno da estrela Eden Hazard, além de Isco e Jovic. Mas se todos estiverem disponíveis, devem iniciar a partida no banco de reservas.

