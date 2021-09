Após 5 meses, PSG e Manchester City voltam a se enfrentar pela Champions League

Na edição passada, time inglês foi à final após bater franceses por 4 x 1 no placar agregado. PSG jamais venceu os Citizens.

A fase de grupos da Champions League, maior competição entre clubes do mundo, mal começou e já tem confronto que pode ser até final. Nesta terça-feira (28), às 16h (horário de Brasília), no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, Paris Saint-Germain e Manchester City se encontram novamente pela Champions League, após cinco meses, pela fase de grupos.

Na temporada passada, as equipes duelaram por uma vaga na final do torneio e os Citizens venceram por 4 x 1 no placar agregado, com destaque para as atuações de Kevin de Bruyne.

Sem nunca ter vencido a competição, o PSG estreou com um decepcionante empate, mesmo fora de casa, contra o Club Brugge (BEL) em 1 x 1. Já o City venceu, em casa, o RB Leipzig (ALE) por 6 x 3, e lidera o Grupo A.

Para tentar vencer o City pela primeira vez em sua história, o PSG está animado com o possível retorno de Lionel Messi, ausente dos últimos dois jogos da equipe por contusão no joelho esquerdo. Quem volta a ser relacionado é o meio-campo Verrati, liberado pelos médicos após contusão também no joelho. Desfalque certo é o argentino Ángel Di Maria, que ainda está suspenso pela UEFA e só poderá jogar a partida de volta contra o RB Leipzig.

Pelo lado do City, o único desfalque confirmado é o meio-campista Gundogan. Porém, quem pode voltar ao time titular é o zagueiro John Stones, recém-recuperado de lesão e que ainda não ganhou oportunidades graças à excelente fase de Laporte e Ruben Dias. Além disso, os comandados de Pep Guardiola confiam no crescente de Gabriel Jesus, autor do gol da vitória dos Citizens sobre o Chelsea no sábado passado, na casa dos Blues.

Na história, PSG e Manchester City se enfrentaram cinco vezes, com três vitórias do City, dois empates e nenhuma vitória dos franceses. Será o 5º confronto entre as equipes na história da Champions League.

