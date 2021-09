Fazer exercícios físicos é o fim para quem não gosta, e só tende a piorar se não usar o calçado adequado. Por isso que quando pensamos em nos exercitar, a primeira palavra que vem à nossa cabeça é TÊNIS, muito mais confortável e ainda evita acidentes ou torções. Mas vamos admitir que não é qualquer tênis que vai salvar seu dia, não é?

Por isso vamos apresentar as 4 melhores tecnologias de amortecimento de tênis, para te ajudar nos treinos.

Para que serve o amortecimento dos tênis

Antes de falarmos sobre qual é melhor, devemos entender para que servem os amortecedores nos tênis, e qual a diferença entre os calçados com e sem amortecedores.

Quando fazemos exercícios como andar, correr, pular, entre outros, o nosso corpo gera um impacto diretamente em nossos pés, com os sapatos sem essa tecnologia, o impacto fica apenas em uma parte do pé a primeira parte a tocar o chão, seja a ponta dos pés ou calcanhar, e a impulsionar o movimento, o que acaba gerando impacto e desgaste nos joelhos e tornozelos também. E isso pode ocasionar dores e lesões se realizados continuamente, já quando temos essa ferramenta de amortecer, o impacto é distribuído e dissipado por todo o pé, evitando as lesões, e melhorando a qualidade das suas atividades e ajudando a evitar dores na coluna.

E não é só durante os treinos que o amortecimento é útil, no dia a dia, também pode fazer uma grande diferença para o seu corpo.

A estrutura reforçada do tênis com amortecedor, traz uma segurança maior para o usuário, e ainda melhora a durabilidade do calçado já que é resistente ao impacto.

A entressola é um pouco mais alta que a dos sapatos comuns, fazendo com que seja mais confortável.

O peso do amortecedor, faz com que você tenha maior estabilidade, e sensação de segurança ao utilizá-la.

5 melhores tecnologias de amortecimento para tênis

AIR MAX

Uma das mais conhecidas tecnologias de amortecimento, uma evolução da tecnologia AIR,com a intenção de que fosse visível seus benefícios as cápsulas de ar no solado do tênis amortecem visivelmente o impacto, confortável e durável também “ bolsinhas” de ar já sofreram muitas mudanças, mas continuam sendo a escolha de muitos.

BOOST

Sua entressola apresenta a quantidade exata de amortecimento seja para atividades físicas ou uso diário. A tecnologia pertencente a Adidas desde 2013, utiliza de partículas de TPU ( Poliuretano Termoplástico Expandido) que se expandem formando células fechadas com pequenas bolsas de ar dentro, dando a sensação de conforto e maciez que é parte do seu diferencial , sem contar que esse tipo de tênis se tornou referência em moda que mistura produtos esportivos a looks diários.

FRESH FOAM

Seu amortecimento macio e responsivo na medida exata, apresenta tecnologia para impulso extra e absorção de impacto no calcanhar, encontrado na entressola do calçado, recomendado para quem gosta de correr ou caminhar sem sentir o tênis nos pés, já que conta com sua leveza, conforto, e uma pisada ultra macia.

LUNARLON

Com amortecimento suave e capacidade de resposta no salto e elasticidade, a tecnologia da nike possui um núcleo de espuma, resistente, leve e macio combinado com uma espuma de apoio para amortecimento, é aplicada na estrutura em phylon comum dos tênis da Nike, faz com que reduza a pressão de impacto em pontos de maior tensão do pé.

U4ICX

Dessa vez a tecnologia é Mizuno, uma entressola evolucionária, leve e que oferece passeios acolchoados, sem estresse e com efeito rebote, a tecnologia é baseada no chamado U4ic, que consiste em uma junção de polímeros, oferecendo conforto e amortecimento, possui uma textura macia na entressola e durabilidade nas áreas de impacto, permite que o tênis responda rapidamente às passadas, evitando desperdício de energia.

Depois de apresentar o porquê você deve preferir tênis com tecnologia de amortecimento, os benefícios para seu corpo e sua saúde, apresentar a estrutura e como cada uma te ajuda, e dar as 5 melhores tecnologias de amortecimento para tênis, você não tem mais desculpas para continuar investindo em tênis sem amortecimento, e prejudicando seus pés.

Escolha qual desses modelos mais se encaixa nas suas necessidades e comece a fazer seus exercícios de maneira mais confortável.

