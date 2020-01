Vem aí ‘Salve-se quem puder’!

PUBLICIDADE 

As belas Deborah Secco, Juliana Paiva, Flávia Alessandra e Vitória Strada se reuniram na noite de ontem nos Estúdios Globo para apresentar a novela ‘Salve-se Quem Puder’, próxima das sete, para a imprensa. A novela estreia no dia 27 de janeiro e traz ainda Rafael Cardoso, João Baldasserini e Thiago Fragoso no elenco.

