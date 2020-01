Vaza conversa íntima de Gabigol com modelo e irmã de Neymar se declara solteira

PUBLICIDADE 

Agora é oficial: Gabigol e Rafaella Santos não estão mais namorando. Tudo aconteceu após a Coluna do Leo Dias receber alguns prints ‘vazados’ de conversas do craque com a modelo Mariana Braguês, ex-namorada do ator Douglas Sampaio. As conversas foram publicadas no UOL e eram entre setembro e novembro de 2019, mostrando bastante intimidade entre os dois, inclusive marcando encontros, o que o jogador batizou de ‘Nosso segredo’, já que vivia um relacionamento com Rafaella. A repercussão dessas conversas fizeram com que a irmã de Neymar declarasse estar solteira nas redes sociais.

“Faz um mês que não estou com Gabriel, parem de me associar com ele. Eu não tenho nada a ver. Espero que entendam de alguma forma. Acima de tudo isso, meu carinho e respeito por ele continuar. Tenho certeza que ele deseja isso por mim. Situação chata e delicada, mas precisava explicar para vocês”, disse.

Nas conversas – que aconteceram durante o namoro de Gabigol e Rafaella – o jogador e a modelo marcam encontros, trocam elogios e até falam da situação do relacionamento do craque.

Mariana Braguês declarou com exclusividade à Coluna que os prints das conversas eram realmente verídicos, mas deu poucos detalhes da relação com Gabigol. “Temos amigos em comum”, diz. Você namorava na época? “Eu não.”. E chegaram a ter encontros amorosos? “Acho que pelos prints dá pra ter uma noção né? Não tenho como mentir.” E hoje, o que rola entre vocês? “Amizade.”

