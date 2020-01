Vai poder celular no BBB!

PUBLICIDADE 

Um ‘Big Brother Brasil’, que promete ser recheado de influenciadores, também terá uma novidade: um celular estará disponível na casa da edição 20 do programa.

Mas, é claro, não será um aparelho comum. Sem comunicação com o mundo exterior, ele servirá para mostrar o que acontece dentro da casa. Todas as postagens feitas por eles serão publicadas no #FeedBBB – outra novidade desta edição – que será exibido em tempo real numa tela localizada na sala de estar e nas redes oficiais do programa..

Vale lembrar que tanto Tiago Leifert quanto o BBB são patrocinados por uma operadora de celular, e a ação vai facilitar o bom e famoso ‘merchan’.

