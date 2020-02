Tony Salles do Parangolé se envolve em confusão

PUBLICIDADE 

Tony Salles, cantor da Banda Parangolé, se envolveu em uma confusão durante a madrugada do último domingo (2) com a prefeita da cidade de Capela, no Sergipe. O músico se atrasou em cerca de 1h para um show e a confusão estava armada assim que ele desembarcou no local.

Em vídeos, que circulam pela internet, , Tony Sales aparece andando em direção ao palco rodeado por seguranças de sua equipe e sorrindo para os fãs quando a prefeita reclama “Isso é uma palhaçada, hein”. O cantor, então, olha para a gestora municipal quando é empurrado pelo marido da prefeita. De acordo com a assessoria de imprensa de Tony, o cantor teve um imprevisto na estrada e se atrasou em uma hora para a festa, mas a banda fez o show normalmente apesar da confusão. Que climão!

