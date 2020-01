Todo mundo de maiô no Carnaval de Brasília

PUBLICIDADE 

Não é só o Carnaval do Rio de Janeiro, Salvador ou São Paulo que promete dar o que falar. Brasília também virá com uma folia bem animada. Um bloco de rua que propõe o maiô como figurino chamou a atenção da Coluna Leo Dias e queremos apresentá-lo aos carnavalescos brasilienses que ainda não o conhecem: é o bloco ‘Desmaiô’, que desfila no dia 23 de fevereiro, às 10h, no Setor Comercial Sul, ou popularmente conhecido na época da ‘festa da carne’ por ‘Setor Carnavalesco Sul’.

Embalados pelo Trio Papudo, e em seu segundo ano de desfile, o bloco propõe o uso do maiô para homens e mulheres e quer quebrar preconceitos. “Nosso tema é a alegria e o respeito. Essa é a nossa bandeira. Estamos abertos a todos os tipos diferentes de pessoas, desde que elas sejam legais e não inconvenientes. Pessoas desagradáveis não são convidadas. E convidamos também papais que queiram levar seus filhos. É um bloco que sai de manhã, bem tranquilo, e também para a toda família se libertar do preconceito”, diz Higo Leal com exclusividade à Coluna. Ele é produtor cultural e um dos idealizadores do bloco.

O maiô funciona como o ‘abadá’ do bloco e é confeccionado e vendido por eles mesmos para os foliões interessados. “Temos verde, laranja, rosa, e este ano, com a novidade da cor lilás. Queremos sair bem coloridos, afinal é Carnaval”, ressalta o idealizador, que conta outra novidade do bloco para seu segundo ano: “Vamos ter um trio elétrico também. O bloco vem vindo numa crescente e esperamos levar muitos foliões brasilienses para lá.”

Mas, se você está se perguntando, assim como este colunista: maiô não incomoda demais os homens não? Higo conta que os rapazes podem ficar despreocupados. Para que nada fique desconfortável – e nem mostre ‘demais’ – eles adaptaram a peça e colocam um forro duplo, protegendo as partes íntimas: “Os primeiros que usamos eram desconfortáveis, marcavam muito na frente, entravam no bumbum. Agora temos os nossos mais larguinhos, com forro duplo para não ficar marcando”.

