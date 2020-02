Thiaguinho conquistou com ‘Tardezinha’, mas acabou virando ‘refém’ do projeto

PUBLICIDADE 

Criação de Thiaguinho, o projeto ‘Tardezinha’ foi um dos mais bem-sucedidos na história da música. Entre 2015 e 2019, quando chegou ao fim, passou por 51 cidades, teve 163 edições e foram vendidos mais de 1 milhão de ingressos. Ir ao Tardezinha virou moda entre os jovens, era referência para os jovens “descolados”. E os empresários contratantes perceberam isso. E parecem não aceitar o fim do projeto.

Thiaguinho vem sendo contratado para fazer shows em ambientes, horários e estruturas semelhantes ao Tardezinha. Palco 360, bangalôs, enfim, tudo muito parecido ao projeto.

Esse “problema” tem acontecido principalmente em cidades por onde o projeto não passou. Thiaguinho acabou virando “refém” do próprio projeto.

O cachê de Thiaguinho, que é mais barato que o do projeto Tardezinha, gira hoje em torno de 100 mil reais.

A GloboPlay, em parceria com a Som Livre, lançará em breve uma série documental sobre o Tardezinha. Pelo visto, vai ser difícil o projeto ser esquecido pelos empresários.

Procurada pela Coluna do Leo Dias para comentar, a assessoria de Thiaguinho enviou para a Coluna a seguinte nota: “Thiaguinho continua a fazer shows pelo Brasil em palco padrão, seja ele grande, médio ou de pequeno porte. Não se limitando a somente um formato como o do projeto Tardezinha, que funcionou e funciona muito bem, não só para os contratantes de roda de samba e pagode, mas para todos os gêneros musicais. Toda a cobertura de seus shows estão nas redes sociais do cantor.”

