Thammy Miranda: ‘Fiquem no pé de Carlos Bolsonaro. Quero respostas’

PUBLICIDADE 

Deboche ou homenagem? Thammy Miranda quer saber qual foi a intenção do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, em publicar uma foto do momento do nascimento de seu filho nas redes sociais. O filho de Gretchen entrou em contato com a Coluna do Leo Dias e disse: “Quero muito que fiquem no pé dele para que ele se explique. Quero muito saber o motivo.”

Na postagem, Carlos Bolsonaro não fez nenhum comentário, apenas publicou a foto de Thammy, Andressa Ferreira e o pequeno Bento, que havia nascido naquele momento. “Quero saber se ele fez isso como uma homenagem ou uma brincadeira, e até uma forma de preconceito. Dependendo do que ele falar vou também me posicionar, por enquanto só me resta essa dúvida”, questiona.

Gretchen também não entendeu a atitude de Carlos Bolsonaro e respondeu na própria rede social: “Você realmente não tem um pingo de senso nem noção de onde pisa. Se ele não te processar, processo eu q sou mãe dele. Bossal (sic).”

Em outro comentário, a eterna rainha do rebolado também questiona: “Qual foi o objetivo desse post ridículo na sua página? Você precisa da imagem do meu filho pra fazer gracinha na internet, né? Queria poder assumir a sua posição e não pode. Triste né!”.

A Coluna do Leo Dias bem que tentou saber a resposta que Thammy Miranda busca, mas até o fechamento Carlos Bolsonaro não respondeu nossas mensagens.

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.