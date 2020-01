Simone e Simaria aquecem para “Bar dos Coleguinhas 2”

PUBLICIDADE 

A Coluna Leo Dias traz hoje uma foto exclusiva de Simone e Simaria para anunciar que as cantoras lançam novo clipe no próximo dia 7 de fevereiro com uma aposta de hit, a música “Amoreco”.

O clipe foi gravado na tradicional casa sertaneja de SP, Villa Country e é um “esquenta” para a reabertura do “Bar das coleguinhas 2” – DVD que será gravado dia 12/2, em Boituva (SP). No novo projeto, além de Amoreco e outras músicas inéditas, as irmãs regravarão canções da época do Forro do Muído, como “ Ta com medo de amar”.

