Simaria roubou a cena com seus looks de Carnaval

Um dos assuntos que agitou as redes sociais, no período de carnaval, foi as roupas de Simaria. Com muito brilho e transparência, a irmã mais velha escolheu cinco looks com modelagens diferentes, que chamou atenção do público.

O figurino, usado em Salvador, na Arena Fonte Nova, tinha flores que cobriam o corpo. “Esse look eu comprei sozinha, no ano passado. Só que como eu sou muito pequena, tive que fazer vários ajustes. Guardei o ano todinho para usar nesse carnaval. Achei massa demais”, falou ela à Coluna do Leo Dias

Já o look usado em Recife, foi a cantora que idealizou, também: “Era uma jaqueta antiga que eu tinha. Achava linda e nunca tive a oportunidade de usar. Aí, juntei com o shorts da gravação do DVd Bar da Coleguinhas 2 e amei. Os outros foram criação do meu stylist, Albert Franconaid”!

