Rainha do Carnaval do Rio já protagonizou cenas quentes com Cauã Reymond na TV

No cargo mais alto da corte do Carnaval carioca, Camila Silva, de 33 anos, já teve seus momentos de fama nacional na TV, e protagonizou cenas de dar inveja em muitos. Para quem não se lembra, em 2017, a rainha do carnaval do Rio fez parte do elenco da série “Dois Irmãos”, da Globo, e deu o que falar ao fazer a temperatura da telinha subir contracenando em cenas românticas com Cauã Reymond.

A experiência foi marcante para a atriz em início de carreira. Por conta das cenas mais ousadas, ela chegou a fotografar para o falecido site ‘Paparazzo’, da TV Globo, em cliques sensuais, e revelou na época que todas as suas amigas queriam saber como era de perto as curvas do galã global. Em entrevistas, Camila disse ainda que ele usou um tapa-sexo, e que isso a deixou mais à vontade.

Longe das telinhas desde então, a beldade até hoje é perguntada sobre Cauã Reymond, e espera uma nova oportunidade para trabalhar na TV. Ela pensa em estudar e se profissionalizar como atriz.

Enquanto isso não acontece, Camila, com a coroa na cabeça e samba no pé, rouba a cena por onda passa, mostrando o poder e a beleza da mulher no Carnaval. Ela já foi também, por 11 anos, rainha de bateria da Vai-Vai, em São Paulo, e por dois anos da Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio. Para aceitar o cargo de Rainha, ela precisou deixar o posto de musa da Paraíso do Tuiuti.

