Rafa Kalimann entrou para o ‘BBB 20’ namorando o sertanejo Leo Chaves

Uma das participantes que mais vem ganhando força no ‘BBB 20’, a influencer Rafa Kalimann, esconde um amor fora do confinamento. A Coluna do Leo Dias descobriu que ela entrou para o programa namorando o sertanejo Leo Chaves – que lançou carreira solo em 2019 após se separar profissionalmente do irmão, Victor Chaves.

No dia 17 de janeiro, poucos dias antes de Rafa entrar no programa, Leo Chaves viajou para fazer uma apresentação em Macapá e foi flagrado conversando pelo telefone, em vídeo, num clima de bastante intimidade com a namorada. Para quem estava do lado dele no voo, não restou dúvidas da relação.

Vale lembrar que Léo Chaves se separou da mulher em agosto de 2019 após 14 anos juntos. Eles tiveram três filhos deste relacionamento.

Há quem diga que Leo emendou o fim do casamento com o início do namoro com Rafaella, e que foi a paixão avassaladora pela influencer que o incentivou a colocar um ponto final público com sua ex-mulher, Tatianna Sbrana.

Nas redes sociais, Rafa segue Leo Chaves, mas ele não a segue.

Rafa já foi casada com o sertanejo Rodolffo (dupla com Israel) e entrou para o ‘BBB 20’ após uma preparação com uma coach, que a ajudou três meses antes do reality.

