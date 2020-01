Rachel Sheherazade diz que vai processar o dono da Havan, assim como fez com Alexandre Frota

PUBLICIDADE 

Na conversa, Rachel revelou que muitos políticos já ‘pediram sua cabeça’, a maioria durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, mas ela conta que a intensidade dos ataques é maior agora, durante o governo de Jair Bolsonaro, de quem diz nunca ter sido apoiadora.

“Acho que o tipo de ataque sórdido que eu sofri desde o [último] período eleitoral dos assessores e aliados do atual presidente é algo incomparável. Nada foi tão baixo, nada foi tão mesquinho, nada foi tão violento”, diz ela, que afirma que as pessoas que votaram no atual presidente tinham uma ideia errônea a seu respeito: “Acharam que, por eu ser uma pessoa de centro-direita, da direita-liberal, eu apoiaria uma pessoa, ideias de uma pessoa completamente reacionária. Essa não sou eu”, explica Sheherazade.

Rachel também comentou a fala do dono da rede de lojas Havan, Luciano Hang, amigo de Silvio Santos, dono do SBT, e forte apoiador de Bolsonaro, que pediu, na internet, a demissão da jornalista. “Coisa triste, quando as pessoas pedem a cabeça dos jornalistas. Eu acho um golpe muito baixo. Acho que quem deve definir o que é melhor para os seus quadros é a própria emissora, independente de pressões.”, diz Sheherazade, que cogita processar o empresário.

Por falar em processo, Rachel revela que move uma ação indenizatória, no valor de R$ 50 mil contra o deputado federal Alexandre Frota por tê-la chamado de “prostituta das comunicações”. Em vídeo publicado na internet, Frota disse que Sheherazade “se prostituiu ao receber dinheiro para mudar de opinião”, referindo-se ao governo Temer. “Ele disse que o acordo foi feito na casa de Silvio Santos, mas eu nem sei onde o Silvio mora e nunca pisei lá”, disse Rachel.

A jornalista falou também sobre sua vida pessoal. Ela revelou estar atualmente solteira, depois de, praticamente, emendar um casamento de 12 anos, com um noivado de um ano e meio e outros dois namoros. Como Sheherazade conhece novos pretendentes? “Eu saio, vou a pubs, adoro rock’n roll, Guns ‘n Roses, Iron Maiden…” Essa é a multifacetária Rachel Sheherazade.

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.